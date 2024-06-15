https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/2-kentte-denize-girmek-yasaklandi-1084889598.html

2 kentte denize girmek yasaklandı

2 kentte denize girmek yasaklandı

Sputnik Türkiye

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T17:40+0300

2024-06-15T17:40+0300

2024-06-15T17:40+0300

türkiye

düzce

deniz

karasu

kocaali

akçakoca

sakarya

karadeniz

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Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cok-sayida-ilde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1084148077.html

türkiye

düzce

karasu

kocaali

akçakoca

sakarya

karadeniz

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düzce, deniz, karasu, kocaali, akçakoca, sakarya, karadeniz