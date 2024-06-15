https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/2-kentte-denize-girmek-yasaklandi-1084889598.html
2 kentte denize girmek yasaklandı
2 kentte denize girmek yasaklandı
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Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları... 15.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-15T17:40+0300
2024-06-15T17:40+0300
2024-06-15T17:40+0300
türkiye
düzce
deniz
karasu
kocaali
akçakoca
sakarya
karadeniz
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Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cok-sayida-ilde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1084148077.html
türkiye
düzce
karasu
kocaali
akçakoca
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düzce, deniz, karasu, kocaali, akçakoca, sakarya, karadeniz
düzce, deniz, karasu, kocaali, akçakoca, sakarya, karadeniz
2 kentte denize girmek yasaklandı
Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca ile Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede elverişsiz hava şartlarının hakim olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemli rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
Sakarya'da ise Kaynarca, Karasu ve Kocaali'de kaymakamlıklar tarafından olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.