https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cok-sayida-ilde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1084148077.html
Çok sayıda ilde sağanak ve dolu etkili oldu
Çok sayıda ilde sağanak ve dolu etkili oldu
Sputnik Türkiye
Karabük ve Düzce'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T21:12+0300
2024-05-23T21:12+0300
2024-05-23T21:12+0300
türkiye
sel
dolu
dolu yağışı
sağanak
sağanak yağış
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Karabük kent merkezinde akşam saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Bölgede önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.Belediye ekipleri, caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu.Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.
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sel, dolu, dolu yağışı, sağanak, sağanak yağış
sel, dolu, dolu yağışı, sağanak, sağanak yağış
Çok sayıda ilde sağanak ve dolu etkili oldu
Karabük ve Düzce'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Karabük kent merkezinde akşam saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.
Belediye ekipleri, caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu.
Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.