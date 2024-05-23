https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/cok-sayida-ilde-saganak-ve-dolu-etkili-oldu-1084148077.html

Çok sayıda ilde sağanak ve dolu etkili oldu

Çok sayıda ilde sağanak ve dolu etkili oldu

Sputnik Türkiye

Karabük ve Düzce'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T21:12+0300

2024-05-23T21:12+0300

2024-05-23T21:12+0300

türkiye

sel

dolu

dolu yağışı

sağanak

sağanak yağış

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Karabük kent merkezinde akşam saatlerinde rüzgarın ardından başlayan gök gürültülü sağanak etkili oldu.Sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.Bölgede önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Safranbolu ilçesinde de bazı ev ve iş yerlerini su bastı, bir evin istinat duvarı çöktü.Belediye ekipleri, caddelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de dolu etkili oldu.Kirazlı köyünde aniden bastıran dolu nedeniyle bazı evlerin çatıları ve fındık ağaçları zarar gördü.

türkiye

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sel, dolu, dolu yağışı, sağanak, sağanak yağış