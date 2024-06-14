15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı
22:51 14.06.2024 (güncellendi: 23:14 14.06.2024)
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde sis etkili oldu. 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve çevresinde de sis yoğunluğu görüldü.
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.
#SonDakika 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı https://t.co/TRC3G0kXkw pic.twitter.com/5eMbgEIQYh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2024
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı: Olay yerine polis ekipleri sevk edildi https://t.co/TRC3G0kXkw pic.twitter.com/k9A72VfkbB— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2024
SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir kişinin köprü yolunu kapatması nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2024
🔸 SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir kişinin köprü yolunu kapatması nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtildi
🔸 İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler… pic.twitter.com/Ivnm1iRgAh