https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/15-temmuz-sehitler-koprusu-cift-yonlu-olarak-trafige-kapatildi-1084869010.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T22:51+0300

2024-06-14T22:51+0300

2024-06-14T23:14+0300

15 temmuz şehitler köprüsü

türkiye

trafik

köprü

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.SMA hastalarına dikkat çekmek isteyen bir kişinin köprü yolunu kapatması nedeniyle güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

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15 temmuz şehitler köprüsü'nde neler oluyor? 15 temmuz şehitler köprüsünde trafik neden durdu