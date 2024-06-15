https://anlatilaninotesi.com.tr/20240615/11-kisinin-tutuklandigi-devre-mulk-dolandiriciliginda-10-milyar-liralik-vurgun-1084883972.html

11 kişinin tutuklandığı devre mülk dolandırıcılığında 10 milyar liralık vurgun

11 kişinin tutuklandığı devre mülk dolandırıcılığında 10 milyar liralık vurgun

Sputnik Türkiye

Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda çetenin... 15.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-15T14:55+0300

2024-06-15T14:55+0300

2024-06-15T14:55+0300

türkiye

dolandırıcılık

devre mülk

hisse

arsa

arazi

satış

tutuklama

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/10/1068359868_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1160feeb8b527f4f17391aca5e30b3a3.jpg

Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, tutuklular arasında yer alan ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın, 'line manager' olarak adlandırıldığı ve yapının pazarlama ekiplerinin başı olduğu öğrenildi. Öte yandan örgütün şikayet sitelerine para vererek şikayetleri sildirdiği de öğrenildi.Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. On binlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl boyunca gizli soruşturma yürüttü. Polis elde ettiği deliller neticesinde 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet' suçlarını işleyen örgütü çökertmek için harekete geçti.Yakınlarına paravan şirketleri kurdurduMağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurduran suç örgütü lideri Orhan Karaderili, operasyonda İstanbul Suadiye'deki ultra lüks villasında yakalandı. Karaderili'nin paravan şirketleri ise yakın arkadaşları, abisi, eniştesi, kayınçosu gibi kişilere kurdurduğu öğrenildi. Bu paravan şirketlerle Yalova'nın Termal, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın- Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.Bir hisseyi defalarca bölüp sattılarFirma bir devre mülkü önce 100 hisseye böldüğü, bu böldüğü yüz hisseden birini kendine sakladığı öğrenildi. Kendine sakladığı hisseyi de 100 bölen firma yine aynı şekilde 99 hisseyi sattığı ve yüzde 1 hisseyi kendine bıraktığı öğrenildi. Firmanı bu şekilde defalarca usulsüz şekilde onbinlerce kişiye satış yaptığı öğrenildi.Ünlü oyuncu, pazarlama direktörü çıktıMağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla 'bedava tatil kazandınız' diyerek Termal ilçesindeki Terma City Otel'de ağırlayan suç örgütünün pazarlama direktörünün ise ünlü oyuncu Yusuf Atala olduğu ve 'line manager' olarak adlandırıldığı öğrenildi. Orhan Kardereli'nin eniştesi olduğu öğrenilen Atala'nın örgütte kilit isimler arasında yer aldığı bildirildi.Haftada 4.5 milyon dolandırıyorlardı8-10 milyar lira civarında usulsüz mal varlığı edindikleri değerlendirilen suç örgütünün vatandaşları haftada ortalama 4,5 milyon lira dolandırdığı tahmin ediliyor. Zanlıların satışların yapıldığı salonlara sahte alıcı ailelerin yerleştirdiği ve mağdurlara da psikolojik baskı yaptığı öğrenildi. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü. Şüphelilerin ailelere 'ap', tanıtım uzmanlarına rap ve sözleşme hazırlayanlara da 'admin' kodları kullandıkları öğrenildi.Şikayet sitelerine para verip şikayetleri sildirmişlerÖte yandan şikayet sitelerinde çok sayıda haklarında olumsuz şikayetler yapılan firmanın bunları ilgili sitelerin sahiplerine ulaşılarak sildirdiği öğrenildi. Şikayetleri silen sitelere de para ödemeleri yapıldığı bildirildi.11 zanlı tutuklandıOperasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. 29 zanlında 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.Hakim karşısına çıkan zanlılardan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Orhan Karadereli, Yusuf Atala'nın yanı sıra Ç.K, D.K, K.K, K.O, M.C. ile suç örgütüne üye olma suçundan da M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S tutuklandı. Tutuklular Kocaeli Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/secil-erzan-benim-gercekten-dolandirici-oldugumu-dusunuyor-musunuz-1084403439.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, devre mülk, hisse, arsa, arazi, satış, tutuklama, tutuklama kararı