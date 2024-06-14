Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtlar ortaya çıktı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/jose-mourinhodan-fenerbahceli-taraftari-heyecanlandiran-paylasim-1084833939.html
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T07:19+0300
2024-06-14T07:19+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
süper lig
sosyal medya
paylaşım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_663766887bd590792b3de211cd4e9004.jpg
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, tatilini geçirdiği ülkesinden yaptığı paylaşımda, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yeni sezon öncesinde taraftarların beklentisini daha da artırdı.Yeni sezon hazırlıkları 22 haziran'da başlıyorJose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak. Mourinho'nun paylaşımı, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yeni sezon için geri sayım da başlamış oldu.Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-all-starda-sampiyon-belli-oldu-1084833333.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084443256_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1dfbad057f616cf63973dbfbe290aeff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig, sosyal medya, paylaşım
jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig, sosyal medya, paylaşım

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım

07:19 14.06.2024
© AA / Hakan AkgünJose Mourinho
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, tatilini geçirdiği ülkesinden yaptığı paylaşımda, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yeni sezon öncesinde taraftarların beklentisini daha da artırdı.

Yeni sezon hazırlıkları 22 haziran'da başlıyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak. Mourinho'nun paylaşımı, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yeni sezon için geri sayım da başlamış oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
YAŞAM
Survivor All Star'da şampiyon belli oldu: Ödülü ne olacak?
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала