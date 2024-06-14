https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/jose-mourinhodan-fenerbahceli-taraftari-heyecanlandiran-paylasim-1084833939.html

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T07:19+0300

2024-06-14T07:19+0300

2024-06-14T07:19+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

transfer

süper lig

sosyal medya

paylaşım

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Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, tatilini geçirdiği ülkesinden yaptığı paylaşımda, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yeni sezon öncesinde taraftarların beklentisini daha da artırdı.Yeni sezon hazırlıkları 22 haziran'da başlıyorJose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak. Mourinho'nun paylaşımı, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yeni sezon için geri sayım da başlamış oldu.Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

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jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig, sosyal medya, paylaşım