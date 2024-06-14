https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/jose-mourinhodan-fenerbahceli-taraftari-heyecanlandiran-paylasim-1084833939.html
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun bu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T07:19+0300
2024-06-14T07:19+0300
2024-06-14T07:19+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
transfer
süper lig
sosyal medya
paylaşım
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Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, tatilini geçirdiği ülkesinden yaptığı paylaşımda, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yeni sezon öncesinde taraftarların beklentisini daha da artırdı.Yeni sezon hazırlıkları 22 haziran'da başlıyorJose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak. Mourinho'nun paylaşımı, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yeni sezon için geri sayım da başlamış oldu.Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/survivor-all-starda-sampiyon-belli-oldu-1084833333.html
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jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig, sosyal medya, paylaşım
jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), transfer, süper lig, sosyal medya, paylaşım
Jose Mourinho'dan Fenerbahçeli taraftarı heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Mourinho'nun bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli teknik adam, tatilini geçirdiği ülkesinden yaptığı paylaşımda, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, yeni sezon öncesinde taraftarların beklentisini daha da artırdı.
Yeni sezon hazırlıkları 22 haziran'da başlıyor
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da başlayacak. Mourinho'nun paylaşımı, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, yeni sezon için geri sayım da başlamış oldu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu ve taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.