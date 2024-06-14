https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/valilik-duyurdu-bicerdover-hasatlari-durduruldu-1084829814.html
Valilik duyurdu: Biçerdöver hasatları durduruldu
Valilik duyurdu: Biçerdöver hasatları durduruldu
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de valiliğin yaptığı açıklamayla sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T01:20+0300
2024-06-14T01:20+0300
2024-06-14T01:20+0300
türkiye
biçerdöver
balıkesir
sıcak hava
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Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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biçerdöver, balıkesir, sıcak hava
biçerdöver, balıkesir, sıcak hava
Valilik duyurdu: Biçerdöver hasatları durduruldu
Balıkesir'de valiliğin yaptığı açıklamayla sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.
Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince tarım arazilerimizdeki yangın riskinin azaltılması amacıyla 14.06.2024 Cuma günü 1 gün süreyle biçerdöverle hububat hasadı iş ve işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını, yapılan uyarılara dikkat edilmesi, görülen olumsuzlukların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmesi konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."