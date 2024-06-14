https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/valilik-duyurdu-bicerdover-hasatlari-durduruldu-1084829814.html

Valilik duyurdu: Biçerdöver hasatları durduruldu

Valilik duyurdu: Biçerdöver hasatları durduruldu

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de valiliğin yaptığı açıklamayla sıcak hava nedeniyle biçerdöver hasadına 1 gün ara verildi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T01:20+0300

2024-06-14T01:20+0300

2024-06-14T01:20+0300

türkiye

biçerdöver

balıkesir

sıcak hava

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Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte hububat üretim sezonu hasat iş ve işlemlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.Sıcaklığın ve rüzgarın da etkisiyle biçerdöverle hasat yapılmasının yangına neden olabileceğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

balıkesir

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Sputnik Türkiye

biçerdöver, balıkesir, sıcak hava