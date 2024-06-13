https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/izmirde-86-yillik-sicaklik-rekoru-kirildi-1938den-bu-yana-en-sicak-haziran-gunu-1084816879.html

İzmir’de 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı: 1938'den bu yana en sıcak Haziran günü

İzmir’de 86 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı: 1938'den bu yana en sıcak Haziran günü

Sputnik Türkiye

Bunaltıcı sıcakların etkisini sürdürdüğü Ege Bölgesi'ndeki birçok merkezde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken İzmir'de 41.4 derece ile meteorolojik... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T17:15+0300

2024-06-13T17:15+0300

2024-06-13T17:15+0300

türkiye

izmir

sıcak

haziran

rekor

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir kent merkezinde sıcaklık 41.4 dereceye ulaşarak 28 Haziran 1982'de ölçülen 41.3 derecelik rekoru geride bıraktı.İzmir'de meteorolojik ölçümlerin yapıldığı 1938'den bu yana en sıcak haziran günü yaşandı. Sıcaklık Bornova ilçesinde 43, Buca'da ise 42 dereceye kadar çıktı.Kentte mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sıcaklık nedeniyle açık alanların, meydan ve çarşıların tenha olduğu gözlendi.Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşların ise gölge alanları tercih ettiği, bazı vatandaşların şemsiye ile güneşten korunduğu, bazılarının ise başlarına su dökerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/gunes-carpmalarina-karsi-uyari-saat-1100-ile-1600-arasinda-dikkat-edin-1084790513.html

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izmir, sıcak, haziran, rekor