Ünver Sel: Batı, Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes sürecini başlatmasını istemiyor

"Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız." Putin dedi ki eğer Batı buna dikkat vermeyecekse o zaman Ukrayna'daki olaylar ile ilgili tüm sorumluk onlara aittir. Çünkü Rusya Federasyonu, Ukrayna ile arasındaki sürecin mevcut dünya konjonktürü gereği uzayacağının farkında. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu doğrultuda Ukrayna ile sürecin daha kısa sürede çözüme ulaşmasının Rusya için şartlarını açıkladı diyebiliriz. Aslında Rusya Federasyonu resmi makamları bu açıklamaları ilk kez yapmıyor. Rusya'nın jeopolitik arzusu zaten bu yöndeydi. Nitekim İstanbul'da yapılan görüşmeler sırasında tarafların ilk etapta mutabık kaldığını, ancak daha sonra Ukrayna'nın tek taraflı olarak müzakereleri reddettiğini biliyoruz. Basına açıklaması yapılmadı belki ama muhtemelen orada mutabık kalınan konulardan birisi de buydu. Akabinde İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'un malumatlarından öğrendiğimiz gibi Ukrayna tarafı, İngiltere'nin onlara vaat ettikleri hususlar neticesinde masadan kalktılar”