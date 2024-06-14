https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/unver-sel-bati-rusyanin-ukraynada-ateskes-surecini-baslatmasini-istemiyor-1084861309.html
Ünver Sel: Batı, Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes sürecini başlatmasını istemiyor
Ünver Sel: Batı, Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes sürecini başlatmasını istemiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes sürecinin başlaması için şartlarını açıkladı. Rusya’nın taleplerini değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T19:43+0300
2024-06-14T19:43+0300
2024-06-14T19:43+0300
dünya
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
tayfun-u
vladimir putin
ateşkes
barış
nato
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054505997_0:101:2413:1458_1920x0_80_0_0_a56015cbed597d8310aceed445818d0d.jpg
Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etti.‘İstanbul’da benzer başlıklarda anlaşma olmuştu’Rusya’nın ateşkes şartlarını Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunlara dikkat çekti:‘Batı çözümden yana değil’Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarına karşın, Batın’ın çözümden yana olmadığını vurgulayan Ünver Sel sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/07/1054505997_167:0:2246:1559_1920x0_80_0_0_a50dd717961d15f426c3f5f4c64e1225.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tayfun-u, vladimir putin, ateşkes, barış, nato, batı
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, tayfun-u, vladimir putin, ateşkes, barış, nato, batı
Ünver Sel: Batı, Rusya’nın Ukrayna’da ateşkes sürecini başlatmasını istemiyor
Özel
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkes sürecinin başlaması için şartlarını açıkladı. Rusya’nın taleplerini değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Rusya’nın Ukrayna sürecini bir an önce sonlandırmak istediğini, ama batının buna yanaşmadığına dikkat çekti.
Ukrayna'yla ateşkes
yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin
, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerin
i ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını
talep etti.
‘İstanbul’da benzer başlıklarda anlaşma olmuştu’
Rusya’nın ateşkes şartlarını Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunlara dikkat çekti:
"Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız." Putin dedi ki eğer Batı buna dikkat vermeyecekse o zaman Ukrayna'daki olaylar ile ilgili tüm sorumluk onlara aittir. Çünkü Rusya Federasyonu, Ukrayna ile arasındaki sürecin mevcut dünya konjonktürü gereği uzayacağının farkında. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu doğrultuda Ukrayna ile sürecin daha kısa sürede çözüme ulaşmasının Rusya için şartlarını açıkladı diyebiliriz. Aslında Rusya Federasyonu resmi makamları bu açıklamaları ilk kez yapmıyor. Rusya'nın jeopolitik arzusu zaten bu yöndeydi. Nitekim İstanbul'da yapılan görüşmeler sırasında tarafların ilk etapta mutabık kaldığını, ancak daha sonra Ukrayna'nın tek taraflı olarak müzakereleri reddettiğini biliyoruz. Basına açıklaması yapılmadı belki ama muhtemelen orada mutabık kalınan konulardan birisi de buydu. Akabinde İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'un malumatlarından öğrendiğimiz gibi Ukrayna tarafı, İngiltere'nin onlara vaat ettikleri hususlar neticesinde masadan kalktılar”
‘Batı çözümden yana değil’
Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarına karşın, Batın’ın çözümden yana olmadığını vurgulayan Ünver Sel sözlerini şöyle sürdürdü:
“Batı, tabi ki kabul etmeyecektir. Batı'nın mevcut uluslararası ilişkiler durumunda bunu kabul etmesinin küçük bile olsa herhangi bir ihtimali yoktur. Batı, şiddetle reddedecektir. Nasıl o günlerde Boris Johnson ateşkes sürecini baltaladıysa, bugün de Batı bu şartları kabul etmeyecektir ve Ukrayna'ya da kabul ettirmemek için elinden geleni yapacaktır. Olmazsa çözüm süreci uzar. Olacak olan budur. Zaten Rusya Federasyonu sürecin uzayacağını hesaba katarak plan ve stratejilerini ona göre değiştirdi diyebiliriz. Savunma Bakanlığı koltuğuna Andrey Belousov gibi idealist, reformcu bir iktisatçıyı getirmenin manası da buydu. Batı, ne Yugoslavya'da ne Irak'ta ne Afganistan'da ne de Suriye'de sorumluluk aldı mı ki şimdi sorumluluk alsın? Batı, sebep olduğu hiçbir şeyin sonuçlarını hesaba katmadan yalnızca kendi çıkarlarını düşünerek hareket eden, adeta bir şımarık çocuk gibi olmaya devam edecektir.”