Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtlar ortaya çıktı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-guneyinde-birkac-yerlesim-yeri-elektriksiz-kaldi-1084833180.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın güneyindeki Rostov Bölgesi’nin Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T06:14+0300
2024-06-14T07:39+0300
ukrayna krizi
rusya
rostov
vasiliy golubev
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
elektrik
rusya savunma bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/06/1043173922_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_74dbce227c1b01f35da80a85645bf387.jpg
Rostov Valisi Golubev, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’nın yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Saldırıdan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.Golubev, “İHA saldırısı sonucu, Morozov ilçesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi birkaç yerleşim birimini etkiledi. Tedbirler alınıyor” diye yazdı.Rusya’nın 6 bölgesinde 87 İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini bildirdi.Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesinde 70, Kursk bölgesinde 6, Voronej bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2, Volgograd bölgesinde 2 ve Kırım’da bir İHA imha ettiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-askerleri-uaea-gozlemcilerinin-zaporojye-nukleer-santralindeki-rotasyonunun-guvenligini-sagladi-1084826004.html
rusya
rostov
ukrayna
kursk
voronej
belgorod
volgograd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/06/1043173922_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_588aa8af11af92d8bbb104b90cb8ab9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rostov, vasiliy golubev, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), elektrik, rusya savunma bakanlığı, kursk, voronej, belgorod, volgograd, kırım
rusya, rostov, vasiliy golubev, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), elektrik, rusya savunma bakanlığı, kursk, voronej, belgorod, volgograd, kırım

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı

06:14 14.06.2024 (güncellendi: 07:39 14.06.2024)
© Sputnik / Artem Kreminskyelektrik ağı
elektrik ağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Artem Kreminsky
Abone ol
Rusya’nın güneyindeki Rostov Bölgesi’nin Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu bölgedeki birkaç yerleşim yerinin elektriksiz kaldığını belirtti.
Rostov Valisi Golubev, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’nın yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Saldırıdan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
Golubev, “İHA saldırısı sonucu, Morozov ilçesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi birkaç yerleşim birimini etkiledi. Tedbirler alınıyor” diye yazdı.

Rusya’nın 6 bölgesinde 87 İHA engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini bildirdi.
Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesinde 70, Kursk bölgesinde 6, Voronej bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2, Volgograd bölgesinde 2 ve Kırım’da bir İHA imha ettiği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
DÜNYA
Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı
Dün, 20:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала