https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-guneyinde-birkac-yerlesim-yeri-elektriksiz-kaldi-1084833180.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın güneyindeki Rostov Bölgesi’nin Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T06:14+0300

2024-06-14T06:14+0300

2024-06-14T07:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rostov

vasiliy golubev

hava savunma

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ukrayna ordusu

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Rostov Valisi Golubev, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’nın yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Saldırıdan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.Golubev, “İHA saldırısı sonucu, Morozov ilçesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi birkaç yerleşim birimini etkiledi. Tedbirler alınıyor” diye yazdı.Rusya’nın 6 bölgesinde 87 İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini bildirdi.Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesinde 70, Kursk bölgesinde 6, Voronej bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2, Volgograd bölgesinde 2 ve Kırım’da bir İHA imha ettiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor.

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