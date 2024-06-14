https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-rusyanin-guneyinde-birkac-yerlesim-yeri-elektriksiz-kaldi-1084833180.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın güneyindeki Rostov Bölgesi’nin Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T06:14+0300
2024-06-14T06:14+0300
2024-06-14T07:39+0300
ukrayna krizi
rusya
rostov
vasiliy golubev
hava savunma
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
elektrik
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Rostov Valisi Golubev, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’nın yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Saldırıdan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.Golubev, “İHA saldırısı sonucu, Morozov ilçesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi birkaç yerleşim birimini etkiledi. Tedbirler alınıyor” diye yazdı.Rusya’nın 6 bölgesinde 87 İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini bildirdi.Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesinde 70, Kursk bölgesinde 6, Voronej bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2, Volgograd bölgesinde 2 ve Kırım’da bir İHA imha ettiği belirtildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-askerleri-uaea-gozlemcilerinin-zaporojye-nukleer-santralindeki-rotasyonunun-guvenligini-sagladi-1084826004.html
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rusya, rostov, vasiliy golubev, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), elektrik, rusya savunma bakanlığı, kursk, voronej, belgorod, volgograd, kırım
rusya, rostov, vasiliy golubev, hava savunma, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), elektrik, rusya savunma bakanlığı, kursk, voronej, belgorod, volgograd, kırım
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Rusya’nın güneyinde birkaç yerleşim yeri elektriksiz kaldı
06:14 14.06.2024 (güncellendi: 07:39 14.06.2024)
Rusya’nın güneyindeki Rostov Bölgesi’nin Valisi Vasiliy Golubev, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu bölgedeki birkaç yerleşim yerinin elektriksiz kaldığını belirtti.
Rostov Valisi Golubev, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Ukrayna’nın yoğun İHA saldırısını püskürttüğünü duyurdu. Saldırıdan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
Golubev, “İHA saldırısı sonucu, Morozov ilçesinde elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi birkaç yerleşim birimini etkiledi. Tedbirler alınıyor” diye yazdı.
Rusya’nın 6 bölgesinde 87 İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırıları gerçekleştirme girişimlerine devam ettiğini bildirdi.
Rus hava savunma güçlerinin Rostov bölgesinde 70, Kursk bölgesinde 6, Voronej bölgesinde 6, Belgorod bölgesinde 2, Volgograd bölgesinde 2 ve Kırım’da bir İHA imha ettiği belirtildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın başta Belgorod, Kursk, Bryansk ve Kırım olmak üzere sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor.