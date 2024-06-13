https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-askerleri-uaea-gozlemcilerinin-zaporojye-nukleer-santralindeki-rotasyonunun-guvenligini-sagladi-1084826004.html

Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı

Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözlem... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T20:55+0300

2024-06-13T20:55+0300

2024-06-13T20:55+0300

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rusya savunma bakanlığı

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zaporojye

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

güvenlik

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Rosgvardiya birlikleri ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Zaporojye NGS’de bir sonraki gözlem misyonunun rotasyonunun güvenli bir şekilde yürütülmesini sağladı” ifadelerine yer verildi.Gözlemcilerin güvenliği için Zaporojye bölgesinde belirlenen başlangıç noktasından itibaren güzergah boyunca ateşkes ilan edildiğine ve tüm Rus askerinin ateşkese titizlikle uyduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca yol boyunca Rus istihkam birliklerinin arazide mayın tarama çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve misyon çalışanlarının geçiş güvenliğini sağladıkları vurgulandı.Açıklamada, “Misyon kapsamında 4 müfettiş geldi, görevleri Zaporojye NGS’nin güvenlik durumunu izlemek ve değerlendirmek” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), zaporojye, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), güvenlik