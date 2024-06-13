https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rus-askerleri-uaea-gozlemcilerinin-zaporojye-nukleer-santralindeki-rotasyonunun-guvenligini-sagladi-1084826004.html
Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı
Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözlem... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T20:55+0300
2024-06-13T20:55+0300
2024-06-13T20:55+0300
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rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya)
zaporojye
nükleer santral
uaea
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
güvenlik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Rosgvardiya birlikleri ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Zaporojye NGS’de bir sonraki gözlem misyonunun rotasyonunun güvenli bir şekilde yürütülmesini sağladı” ifadelerine yer verildi.Gözlemcilerin güvenliği için Zaporojye bölgesinde belirlenen başlangıç noktasından itibaren güzergah boyunca ateşkes ilan edildiğine ve tüm Rus askerinin ateşkese titizlikle uyduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca yol boyunca Rus istihkam birliklerinin arazide mayın tarama çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve misyon çalışanlarının geçiş güvenliğini sağladıkları vurgulandı.Açıklamada, “Misyon kapsamında 4 müfettiş geldi, görevleri Zaporojye NGS’nin güvenlik durumunu izlemek ve değerlendirmek” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsnin-guvenligi-konusunda-rusyayla-anlastik-1084282748.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), zaporojye, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), güvenlik
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya ulusal muhafızları (rosgvardiya), zaporojye, nükleer santral, uaea, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), güvenlik
Rus askerleri, UAEA gözlemcilerinin Zaporojye nükleer santralindeki rotasyonunun güvenliğini sağladı
Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya), Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) gözlem misyonunun güvenli bir şekilde rotasyonunu sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri, Rosgvardiya birlikleri ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Zaporojye NGS’de bir sonraki gözlem misyonunun rotasyonunun güvenli bir şekilde yürütülmesini sağladı” ifadelerine yer verildi.
Gözlemcilerin güvenliği için Zaporojye bölgesinde belirlenen başlangıç noktasından itibaren güzergah boyunca ateşkes ilan edildiğine ve tüm Rus askerinin ateşkese titizlikle uyduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca yol boyunca Rus istihkam birliklerinin arazide mayın tarama çalışmalarını gerçekleştirdiğini ve misyon çalışanlarının geçiş güvenliğini sağladıkları vurgulandı.
Açıklamada, “Misyon kapsamında 4 müfettiş geldi, görevleri Zaporojye NGS’nin güvenlik durumunu izlemek ve değerlendirmek” denildi.