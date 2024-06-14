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Trump: Putin’le ilişkilerim çok iyi çünkü güçlü, zayıflarla geçinemiyorum
Trump: Putin’le ilişkilerim çok iyi çünkü güçlü, zayıflarla geçinemiyorum
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le iyi geçindiğini, çünkü güçlü liderlerle ilişkiler kurmanın daha kolay olduğunu belirtti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T06:42+0300
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Eski ABD Başkanı ve yeni başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Impaulsive adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’le aralarındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine, “Bence çok iyiler” dedi.Öte yandan başkanlık dönemi boyunca Rus mevkidaşına yönelik çok sert tutum sergilediğini dile getiren Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya lideri Putin, geçen Şubat ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’la röportajı sırasında, Trump’la iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirmişti.Putin, Haziran başlarında, medya temsilcileriyle görüşme sırasında, Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ABD’nin Ukrayna politikasında değişikliklerin olup olmayacağı sorusuna cevap vermekte zorlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-ukrayna-konferansinin-basarisiz-olacagini-oldukca-erken-fark-etti-1084802865.html
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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, tucker carlson
abd, donald trump, rusya, vladimir putin, tucker carlson

Trump: Putin’le ilişkilerim çok iyi çünkü güçlü, zayıflarla geçinemiyorum

06:42 14.06.2024 (güncellendi: 07:01 14.06.2024)
© AFP 2023 / SCOTT OLSONDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / SCOTT OLSON
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le iyi geçindiğini, çünkü güçlü liderlerle ilişkiler kurmanın daha kolay olduğunu belirtti.
Eski ABD Başkanı ve yeni başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Impaulsive adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’le aralarındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine, “Bence çok iyiler” dedi.
Öte yandan başkanlık dönemi boyunca Rus mevkidaşına yönelik çok sert tutum sergilediğini dile getiren Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tuhaf, ama güçlülerle ilişki kurmayı zayıflarla ilişki kurmaktan daha kolay buluyorum. Zayıflarla pek geçinemiyorum.

Rusya lideri Putin, geçen Şubat ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’la röportajı sırasında, Trump’la iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirmişti.
Putin, Haziran başlarında, medya temsilcileriyle görüşme sırasında, Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ABD’nin Ukrayna politikasında değişikliklerin olup olmayacağı sorusuna cevap vermekte zorlanmıştı.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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