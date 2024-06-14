https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/trump-putinle-iliskilerim-cok-iyi-cunku-guclu-zayiflarla-gecinemiyorum-1084833298.html

Trump: Putin’le ilişkilerim çok iyi çünkü güçlü, zayıflarla geçinemiyorum

Trump: Putin’le ilişkilerim çok iyi çünkü güçlü, zayıflarla geçinemiyorum

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin’le iyi geçindiğini, çünkü güçlü liderlerle ilişkiler kurmanın daha kolay olduğunu belirtti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T06:42+0300

2024-06-14T06:42+0300

2024-06-14T07:01+0300

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abd

donald trump

rusya

vladimir putin

tucker carlson

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Eski ABD Başkanı ve yeni başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Impaulsive adlı YouTube kanalına demecinde, Rusya Devlet Başkanı Putin’le aralarındaki ilişkilerle ilgili bir soru üzerine, “Bence çok iyiler” dedi.Öte yandan başkanlık dönemi boyunca Rus mevkidaşına yönelik çok sert tutum sergilediğini dile getiren Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya lideri Putin, geçen Şubat ayında ABD’li gazeteci Tucker Carlson’la röportajı sırasında, Trump’la iyi ilişkilere sahip olduğunu dile getirmişti.Putin, Haziran başlarında, medya temsilcileriyle görüşme sırasında, Donald Trump’ın yeniden başkan olması durumunda ABD’nin Ukrayna politikasında değişikliklerin olup olmayacağı sorusuna cevap vermekte zorlanmıştı.

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abd, donald trump, rusya, vladimir putin, tucker carlson