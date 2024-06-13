https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-ukrayna-konferansinin-basarisiz-olacagini-oldukca-erken-fark-etti-1084802865.html
‘ABD, Ukrayna konferansının başarısız olacağını oldukça erken sezdi’
‘ABD, Ukrayna konferansının başarısız olacağını oldukça erken sezdi’
Sputnik Türkiye
İsviçre’deki Ukrayna konferansının Amerikalıların tasarladığı şekliyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Valday Kulübü Program Direktörü Bordaçev, ABD’nin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T13:14+0300
2024-06-13T13:14+0300
2024-06-13T13:11+0300
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vladimir zelenskiy
rusya
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, Sputnik’e açıklamasında, İsviçre’deki Ukrayna konferansına yeni ülke ve kuruluşların davet edilip edilmeyeceği sorusuna, "Hayır, sanmıyorum" dedi. Ülkelerin bu konferansa katılmayı reddetme nedenlerini değerlendirebilmek için, açıklanmayan somut listeyi bilmek gerektiğini söyleyen Bordaçev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti. 90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söylemişti.15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.
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ukrayna krizi, abd, isviçre, ukrayna, konferans, valday, timofey bordaçev, vladimir zelenskiy, rusya, kremlin, dmitriy peskov, joe biden
ukrayna krizi, abd, isviçre, ukrayna, konferans, valday, timofey bordaçev, vladimir zelenskiy, rusya, kremlin, dmitriy peskov, joe biden
‘ABD, Ukrayna konferansının başarısız olacağını oldukça erken sezdi’
İsviçre’deki Ukrayna konferansının Amerikalıların tasarladığı şekliyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Valday Kulübü Program Direktörü Bordaçev, ABD’nin Başkan Biden’in katılımını iptal etmesinin bu başarısızlığı erken sezdiğini gösterdiğini belirtti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, Sputnik’e açıklamasında, İsviçre’deki Ukrayna konferansına yeni ülke ve kuruluşların davet edilip edilmeyeceği sorusuna, "Hayır, sanmıyorum" dedi.
Bu etkinlik artık gerçekleşmedi. Şimdi elde var olanla oynamaya çalışacaklar. Başka bir şeyler bulmaya çalışacaklar. Ancak bu etkinlik, Amerikalıların tasarladığı şekliyle başarısız oldu. Amerikalılar, bunu oldukça erken sezerek bunak başkanlarının katılımını iptal ettiler.
Ülkelerin bu konferansa katılmayı reddetme nedenlerini değerlendirebilmek için, açıklanmayan somut listeyi bilmek gerektiğini söyleyen Bordaçev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Şu anda bu listede kimler var? Avrupa Birliği’nin 28 ülkesi, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore. Kaç tane oldu? Yaklaşık 35. Geriye 40 ülke kalıyor. Bu 40 ülkenin hangileri olduğuna bakmak lazım. Her birinin hangi çıkarların peşinde koştuklarını, bunu neden yaptıklarını anlamak lazım. Çünkü bu 40 ülkenin yaklaşık üçte biri, hatta yarısı Pasifik ve Karayipler’de bulunan ve Amerikalıların ya parayla ya da tehditle gelmeye zorladığı küçük ülkeler. Daha doğrusu Amerikalıların para ve tehditle kontrol ettiği ülkeler.
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti. 90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söylemişti.
15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.
Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.
Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden’ın
da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.
Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.