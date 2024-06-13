https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-ukrayna-konferansinin-basarisiz-olacagini-oldukca-erken-fark-etti-1084802865.html

‘ABD, Ukrayna konferansının başarısız olacağını oldukça erken sezdi’

‘ABD, Ukrayna konferansının başarısız olacağını oldukça erken sezdi’

Sputnik Türkiye

İsviçre’deki Ukrayna konferansının Amerikalıların tasarladığı şekliyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Valday Kulübü Program Direktörü Bordaçev, ABD’nin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T13:14+0300

2024-06-13T13:14+0300

2024-06-13T13:11+0300

dünya

ukrayna krizi

abd

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konferans

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timofey bordaçev

vladimir zelenskiy

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçev, Sputnik’e açıklamasında, İsviçre’deki Ukrayna konferansına yeni ülke ve kuruluşların davet edilip edilmeyeceği sorusuna, "Hayır, sanmıyorum" dedi. Ülkelerin bu konferansa katılmayı reddetme nedenlerini değerlendirebilmek için, açıklanmayan somut listeyi bilmek gerektiğini söyleyen Bordaçev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na 90 ülke ve kuruluşun katılacağını bildirmişti. 90 ülke ve kuruluşun konferansa katılacağını teyit ettiğini kaydeden Amherd, katılımcı devletlerin yarısının Avrupa'dan olduğunu söylemişti.15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'nda, Rusya-Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden gerilim için uluslararası hukuka dayalı kalıcı barışa ulaşmanın yolları tartışılacak.Öte yandan yalnızca Zelenskiy’in direttiği kendi barış formülünün masaya yatırılacağı öngörülen zirvenin herhangi bir etki ve yetkisinin olmayacağı bilinirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın yer almadığı bir konferansın anlamsız olduğunu kaydetmişti.Daha önce Bloomberg, Brezilya ve Hindistan’ın Ukrayna konulu konferansa kıdemsiz yetkilileri, Çin’in de üst düzey bir memuru gönderebileceğini bildirmişti.ABD Başkanı Joe Biden’ın da ülkedeki seçim sürecine odaklandığından İsviçre’ye gitmeyeceği belirtilmişti.Zelenskiy, Biden'ın yokluğunun ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için ‘kişisel bir alkış’ anlamına geleceğini söylemişti.

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