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Tatile çıkacaklar dikkat: Otoban hipnozundan nasıl kurtulunur?
Tatile çıkacaklar dikkat: Otoban hipnozundan nasıl kurtulunur?
Sputnik Türkiye
Bayram tatilinin bugün itibarıyla mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte başlayacak olması, Türkiye genelinde yollarda trafik yoğunluğunu artıracakken... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T08:52+0300
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Yol hipnozu, sürücülerin uzun yolculuklar sırasında yaşadıkları, genellikle yolun monoton ve tekrarlayıcı doğasından kaynaklanan bir deneyimdir. Uzun süre boyunca direksiyonda olmak, bir tür trans benzeri duruma ve neredeyse hipnotize olmuş gibi hissetmenize neden olabilir.Özellikle de Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte başlayacak olmasının da trafik yoğunluğuna neden olması bekleniyor. Tam da bu yüzden yol hipnozuna her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekiyor.Yol hipnozu nedir?Yolculuğunuz esnasında bazen aracınızı ne kadar hızlı sürdüğünüzü gördükleriniz hatırlayamadığınız oluyor mu? İşte, bu duruma yol veya daha çok kullanılan ismiyle otoyol hipnozu adı veriliyor. Söz konusu durum, araç kullanımı esnasında zaman duygusunun kaybedilmesi ile karakterize ediliyor. Hipnoz hissi başladığında, zamanı algılama kabiliyetinin kaybolmasından dolayı yolculuğun belirli safhalarına dair anılar bulanıklaşabiliyor.Yol hipnozunu önlemek i̇çin yapılması gerekenlerOtoban hipnozundan kurtulmak ve güvenli bir sürüş sağlamak için bazı önlemler almak önemlidir:
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yol hipnozu nedir, yol hipnozu nasıl önlenir, yol hipnozu hakkında bilgi, yol hipnozu ekşi, yol hipnozu tedavi, yol hipnozu ne zaman başlar, uzun yol hipnozu, yol hipnozu kaç saat sürer, yol hipnozu ne zaman olur
yol hipnozu nedir, yol hipnozu nasıl önlenir, yol hipnozu hakkında bilgi, yol hipnozu ekşi, yol hipnozu tedavi, yol hipnozu ne zaman başlar, uzun yol hipnozu, yol hipnozu kaç saat sürer, yol hipnozu ne zaman olur

Tatile çıkacaklar dikkat: Otoban hipnozundan nasıl kurtulunur?

08:52 14.06.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSİsveç- Otoyol
İsveç- Otoyol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Bayram tatilinin bugün itibarıyla mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte başlayacak olması, Türkiye genelinde yollarda trafik yoğunluğunu artıracakken, uzmanlar da sürücüleri yol hipnozu tehlikesine karşı uyarıyor. Peki, nedir bu yol hipnozu? Otoban hipnozunu önlemek için neler yapılabilir?
Yol hipnozu, sürücülerin uzun yolculuklar sırasında yaşadıkları, genellikle yolun monoton ve tekrarlayıcı doğasından kaynaklanan bir deneyimdir. Uzun süre boyunca direksiyonda olmak, bir tür trans benzeri duruma ve neredeyse hipnotize olmuş gibi hissetmenize neden olabilir.
Özellikle de Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte başlayacak olmasının da trafik yoğunluğuna neden olması bekleniyor. Tam da bu yüzden yol hipnozuna her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekiyor.

Yol hipnozu nedir?

Yolculuğunuz esnasında bazen aracınızı ne kadar hızlı sürdüğünüzü gördükleriniz hatırlayamadığınız oluyor mu? İşte, bu duruma yol veya daha çok kullanılan ismiyle otoyol hipnozu adı veriliyor. Söz konusu durum, araç kullanımı esnasında zaman duygusunun kaybedilmesi ile karakterize ediliyor. Hipnoz hissi başladığında, zamanı algılama kabiliyetinin kaybolmasından dolayı yolculuğun belirli safhalarına dair anılar bulanıklaşabiliyor.

Yol hipnozunu önlemek i̇çin yapılması gerekenler

Otoban hipnozundan kurtulmak ve güvenli bir sürüş sağlamak için bazı önlemler almak önemlidir:
1.
Gözlerinizi sürekli hareket ettirin:Gözler aynı noktaya sabitlendiğinde yorulur ve beynin monoton bir duruma geçmesine neden olur. Bu nedenle, bakışlarınızı sürekli hareket ettirin, yol çevresindeki unsurları gözlemleyin ve dikiz aynasına bakmayı ihmal etmeyin.
2.
Biyolojik saatinize dikkat edin: Günlük hayatta uyuduğunuz veya şekerleme yaptığınız saatlerde uzun sürüşlerden kaçının. Biyolojik saatiniz sizi rehavete sokabilir ve dikkat kaybına yol açabilir.
3.
Kısa molalar verin: Uzun süreli sürüşlerde kısa molalar vererek, aracınızdan inip biraz yürüyün ve vücudunuzu dinlendirin. Bu, dikkatinizi toplamanıza yardımcı olacaktır.
4.
Müzik ve konuşmalarla dikkatinizi canlı tutun: Yolculuk sırasında sevdiğiniz müzikleri dinleyebilir veya sohbet ederek dikkatinizi canlı tutabilirsiniz. Ancak, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçının.
5.
Havalandırmayı kullanın: Araç içindeki havayı taze tutmak için havalandırmayı kullanın. Temiz hava, uyanık kalmanıza yardımcı olabilir.
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