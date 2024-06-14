https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/tatile-cikacaklar-dikkat-otoban-hipnozundan-nasil-kurtulunur-1084835713.html

Tatile çıkacaklar dikkat: Otoban hipnozundan nasıl kurtulunur?

Tatile çıkacaklar dikkat: Otoban hipnozundan nasıl kurtulunur?

Sputnik Türkiye

Bayram tatilinin bugün itibarıyla mesai saatlerinin sona ermesiyle birlikte başlayacak olması, Türkiye genelinde yollarda trafik yoğunluğunu artıracakken... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T08:52+0300

2024-06-14T08:52+0300

2024-06-14T08:52+0300

yaşam

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bayram

bayram tatili

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Yol hipnozu, sürücülerin uzun yolculuklar sırasında yaşadıkları, genellikle yolun monoton ve tekrarlayıcı doğasından kaynaklanan bir deneyimdir. Uzun süre boyunca direksiyonda olmak, bir tür trans benzeri duruma ve neredeyse hipnotize olmuş gibi hissetmenize neden olabilir.Özellikle de Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak bugün mesai saatinin bitimiyle birlikte başlayacak olmasının da trafik yoğunluğuna neden olması bekleniyor. Tam da bu yüzden yol hipnozuna her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekiyor.Yol hipnozu nedir?Yolculuğunuz esnasında bazen aracınızı ne kadar hızlı sürdüğünüzü gördükleriniz hatırlayamadığınız oluyor mu? İşte, bu duruma yol veya daha çok kullanılan ismiyle otoyol hipnozu adı veriliyor. Söz konusu durum, araç kullanımı esnasında zaman duygusunun kaybedilmesi ile karakterize ediliyor. Hipnoz hissi başladığında, zamanı algılama kabiliyetinin kaybolmasından dolayı yolculuğun belirli safhalarına dair anılar bulanıklaşabiliyor.Yol hipnozunu önlemek i̇çin yapılması gerekenlerOtoban hipnozundan kurtulmak ve güvenli bir sürüş sağlamak için bazı önlemler almak önemlidir:

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