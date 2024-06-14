https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/sinan-atesin-kardesi-selma-ates-bir-adim-geri-atarsak-namerdiz-1084853054.html
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş: 'Bir adım geri atarsak namerdiz'
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş: 'Bir adım geri atarsak namerdiz'
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş sosyal medya hesabından yeni açıklamada bulundu. Ateş, Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaşarak, ''Tuzaklarınız başınıza geçecek... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T15:15+0300
2024-06-14T15:15+0300
2024-06-14T15:15+0300
türkiye
sinan ateş
selma ateş
ülkü ocakları
ankara
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Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu. Selma Ateş, Sinan Ateş etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu.Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır" (Enfal Suresi 30. Ayet) Türkiye'nin başkentinde, en güvenilir olduğumuz yerde,Sinan Ateş'e kurduğunuz tuzağın hesabını Adalet önünde vereceksiniz. Tuzaklarınız başınıza geçecek. Bir adım geri adım atarsak namerdiz.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bbp-genel-baskani-desticiden-sinan-ates-aciklamasi-kimse-bunu-siyasetine-malzeme-yapmamali-1084826422.html
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sinan ateş, selma ateş, ülkü ocakları, ankara
sinan ateş, selma ateş, ülkü ocakları, ankara
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş: 'Bir adım geri atarsak namerdiz'
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş sosyal medya hesabından yeni açıklamada bulundu. Ateş, Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaşarak, ''Tuzaklarınız başınıza geçecek. Bir adım geri adım atarsak namerdiz.'' ifadesini kullandı.
Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in kardeşi Selma Ateş, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Selma Ateş, Sinan Ateş etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu.
Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır" (Enfal Suresi 30. Ayet) Türkiye'nin başkentinde, en güvenilir olduğumuz yerde,Sinan Ateş'e kurduğunuz tuzağın hesabını Adalet önünde vereceksiniz. Tuzaklarınız başınıza geçecek.
Bir adım geri adım atarsak namerdiz.''