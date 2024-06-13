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BBP Genel Başkanı Destici'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T21:21+0300
2024-06-13T21:21+0300
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
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cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan
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BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı'nı nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, devletin varlığını ve ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olduğunu belirtti.Cumhur İttifakı'nın bu temel ilkeler üzerine inşa edildiğini anlatan Destici, bugüne kadar böyle geldiğini, bundan sonra da böyle devam edeceğini dile getirdi.'Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız'Destici, "Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin dün açıklamalarında da tabi bir takım itirazları var ve dile getirdiği bir takım hususlar var. Son dönemlerde yaşananlarla ilgili bir takım rahatsızlarını ifade ediyor. Ama orada sonuçta ne diyor, 'Cumhur İttifakı'yla beraberiz ve Cumhurbaşkanımıza desteğimiz devam ediyor'. 'Mecliste de kanunlara desteğimiz devam ediyor' diyor. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.Son günlerde yaşanan ziyaretlere ilişkin soru üzerine de Destici, yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası estiğini, esmeye de devam ettiğini hatırlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine gelen görüşme taleplerini kabul ettiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:Belediyelerden işçi çıkarmaları doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:Başka bir soru üzerine Destici, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bugüne kadar kendisinden ziyaret talebinde bulunmadığını aktardı.Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ömer Ertan ve partililer katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/desticiden-chpye-kayyum-tepkisi-cok-seviyorsaniz-alin-partinizde-danisman-yapin-1084507227.html
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mustafa destici, sinan ateş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti
mustafa destici, sinan ateş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı

21:21 13.06.2024
© AA / Raşit AydoğanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AA / Raşit Aydoğan
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
Gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı'nı nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, devletin varlığını ve ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın bu temel ilkeler üzerine inşa edildiğini anlatan Destici, bugüne kadar böyle geldiğini, bundan sonra da böyle devam edeceğini dile getirdi.

'Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız'

Destici, "Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin dün açıklamalarında da tabi bir takım itirazları var ve dile getirdiği bir takım hususlar var. Son dönemlerde yaşananlarla ilgili bir takım rahatsızlarını ifade ediyor. Ama orada sonuçta ne diyor, 'Cumhur İttifakı'yla beraberiz ve Cumhurbaşkanımıza desteğimiz devam ediyor'. 'Mecliste de kanunlara desteğimiz devam ediyor' diyor. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.
Son günlerde yaşanan ziyaretlere ilişkin soru üzerine de Destici, yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası estiğini, esmeye de devam ettiğini hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine gelen görüşme taleplerini kabul ettiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın tamamen bu kendi takdirinde ve tasarrufundadır. Şu anda yaşanan süreçle ilgili uygun bulan ve bulmayanlar olur. Herkes zaten fikrini açıklıyor. Ama burada karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Cumhurbaşkanımızın, kendisiyle görüşmek isteyen siyasi parti genel başkanlarına kapıyı açması ve kendilerine randevu vermesi ve kendileriyle görüşmesi, Meral Hanım'la Sayın Cumhurbaşkanımız yeni tanışmadılar ya da İYİ Parti Genel Başkanı olarak yeni tanışmadılar. Çok eskilere dayanan, Meral Hanım'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemlere dayanan ve oradan da bugünlere kadar gelen siyasette bir takım atışmalar olsa da ama her zaman görüşen iki kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların görüşmesi kadar doğal olan bir şey yok. Onun için yapılan bu kabullerin veya ziyaretlerin doğru olduğunu düşünüyorum.
Çünkü ortada bir hukuk var. Bir dosya var. Bunun çözümü için Hanımefendi ziyaret ediyor. Dolayısıyla da kabul etmese o zaman daha farklı anlamlar yüklenebilir. Kabul etmesi ve hukuk içerisinde bu sürecin devam etmesi ve hukuk tarafından da eksiksiz neticelendirileceğini söylemesi kadar doğal bir şey yok. Biz de bunu söylüyoruz zaten, biz de diyoruz ki hukuk içinde bu iş çözülmeli. Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle birilerini linç etmeye kalkmamalı ya da kurumsal kimliklere pervasızca saldırmamalı."
Belediyelerden işçi çıkarmaları doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:
"Fakat DEM Parti'li ve CHP'li belediyelerin şöyle bir durumu var. Bunlar, belediyelerin önemli bir kısmını AK Parti'den ya da kayyumdan devraldıkları için kadrolar dolu ve şu anda da işçi alma gibi bir imkanları yok. AK Parti döneminde işte CHP'li belediyelerden bahsediyorum ya da DEM Parti'liler de kayyum döneminde işe alınmışları çıkararak kendi yandaşlarına yer açmaya çalışıyorlar. Yani birisinin ekmeğiyle oynayarak diğerine ekmek vermeye çalışıyorlar. Bu asla hakkaniyetli ve adaletli değildir. Bunu kabul etmiyoruz."
Başka bir soru üzerine Destici, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bugüne kadar kendisinden ziyaret talebinde bulunmadığını aktardı.
Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ömer Ertan ve partililer katıldı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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Destici'den CHP'ye 'kayyum' tepkisi: Çok seviyorsanız alın partinizde danışman yapın
4 Haziran , 20:36
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