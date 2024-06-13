https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bbp-genel-baskani-desticiden-sinan-ates-aciklamasi-kimse-bunu-siyasetine-malzeme-yapmamali-1084826422.html

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Sinan Ateş' açıklaması: Kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimse, Sinan Ateş hadisesinden bahsediyorum, kimse bunu siyasetine malzeme yapmamalı, peşin hükümle... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T21:21+0300

2024-06-13T21:21+0300

2024-06-13T21:21+0300

türkiye

mustafa destici

sinan ateş

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

cumhur ittifakı

cumhur ittifakı

recep tayyip erdoğan

seçim

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BBP Genel Başkanı Destici, Elazığ'da partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulundu.Gazetecilerin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının Cumhur İttifakı'nı nasıl etkileyeceği" sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı'nın sadece bir seçim ittifakı olmadığını, devletin varlığını ve ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini, kardeşliğini, istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olduğunu belirtti.Cumhur İttifakı'nın bu temel ilkeler üzerine inşa edildiğini anlatan Destici, bugüne kadar böyle geldiğini, bundan sonra da böyle devam edeceğini dile getirdi.'Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız'Destici, "Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Sayın Devlet Bahçeli'nin dün açıklamalarında da tabi bir takım itirazları var ve dile getirdiği bir takım hususlar var. Son dönemlerde yaşananlarla ilgili bir takım rahatsızlarını ifade ediyor. Ama orada sonuçta ne diyor, 'Cumhur İttifakı'yla beraberiz ve Cumhurbaşkanımıza desteğimiz devam ediyor'. 'Mecliste de kanunlara desteğimiz devam ediyor' diyor. Önemli olan bu" değerlendirmesinde bulundu.Son günlerde yaşanan ziyaretlere ilişkin soru üzerine de Destici, yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası estiğini, esmeye de devam ettiğini hatırlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisine gelen görüşme taleplerini kabul ettiğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:Belediyelerden işçi çıkarmaları doğru bulmadıklarını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:Başka bir soru üzerine Destici, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, bugüne kadar kendisinden ziyaret talebinde bulunmadığını aktardı.Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ömer Ertan ve partililer katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/desticiden-chpye-kayyum-tepkisi-cok-seviyorsaniz-alin-partinizde-danisman-yapin-1084507227.html

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mustafa destici, sinan ateş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, cumhur ittifakı, cumhur ittifakı, recep tayyip erdoğan, seçim, ak parti