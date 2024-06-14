https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/savcinin-tahliyesini-istedigi-dilan-polatla-ilgili-hakim-kararini-verdi-1084843699.html

Savcının tahliyesini istediği Dilan Polat'la ilgili hakim kararını verdi

Savcının tahliyesini istediği Dilan Polat'la ilgili hakim kararını verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Savcı Dilan Polat'ın tahliye talebini beklenen raporların henüz hazırlanmadığını gerekçe göstererek reddetti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T11:15+0300

2024-06-14T11:15+0300

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yaşam

dilan polat

hakim

dava

dolandırıcılık

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erken tahliye

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Savcı Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliyesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak hakimlik, dosyadaki inceleme raporlarının tamamlanmadığını belirterek talebi geri çevirdi.Polat'ın avukatları, müvekkillerinin lehine olan bu kararı temyiz etme yoluna gidebileceklerini ifade etti.

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