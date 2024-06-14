https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/savcinin-tahliyesini-istedigi-dilan-polatla-ilgili-hakim-kararini-verdi-1084843699.html
Savcının tahliyesini istediği Dilan Polat'la ilgili hakim kararını verdi
Savcının tahliyesini istediği Dilan Polat'la ilgili hakim kararını verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Savcı Dilan Polat'ın tahliye talebini beklenen raporların henüz hazırlanmadığını gerekçe göstererek reddetti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T11:15+0300
2024-06-14T11:15+0300
2024-06-14T12:21+0300
yaşam
dilan polat
hakim
dava
dolandırıcılık
tahliye
erken tahliye
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Savcı Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliyesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak hakimlik, dosyadaki inceleme raporlarının tamamlanmadığını belirterek talebi geri çevirdi.Polat'ın avukatları, müvekkillerinin lehine olan bu kararı temyiz etme yoluna gidebileceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nagehan-alci-rasim-ozan-kutahyalinin-kendisine-senelerce-siddet-uyguladiginiacikladi-1084842090.html
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dilan polat tahliye, dilan polat tahliye mi edilecek, dilan polat tahliye mi edildi, dilan polat savcısı
dilan polat tahliye, dilan polat tahliye mi edilecek, dilan polat tahliye mi edildi, dilan polat savcısı
Savcının tahliyesini istediği Dilan Polat'la ilgili hakim kararını verdi
11:15 14.06.2024 (güncellendi: 12:21 14.06.2024)
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Savcı Dilan Polat'ın tahliye talebini beklenen raporların henüz hazırlanmadığını gerekçe göstererek reddetti.
Savcı Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin tahliyesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak hakimlik, dosyadaki inceleme raporlarının tamamlanmadığını belirterek talebi geri çevirdi.
Polat'ın avukatları, müvekkillerinin lehine olan bu kararı temyiz etme yoluna gidebileceklerini ifade etti.