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‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için mezarı yanında inşa edilecek anıt ve müzenin temeli atılıyor
‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için mezarı yanında inşa edilecek anıt ve müzenin temeli atılıyor
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Herkes tarafından bir efsane olarak bilinen aslında gerçek olan ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için mezarı yanında inşa edilecek anıt ve müzenin temeli, kısa süre... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T16:47+0300
2024-06-14T16:47+0300
yaşam
mezar
anıt
anıt mezar
sarı çizmeli mehmet ağa
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Kuzey Kıbrıs’ın Göçeri köyünde yapılacak müzede bilinmeyen hikâyesini belgelerle göz önüne sereceklerini belirten Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Osman Alpay, “Daha şimdiden Türkiye ve Avrupa ülkelerinden merak edip gelen ziyaretçilerimiz var. Ayrıca ileride burada kuracağımız yöresel pazar ile köy ürünlerimizi de ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.''Kerpiç taş usulü evler yapacağız”Gelecek nesillere 500 yıllık köylerinin gerçek hikâyesini, tarihini anlattıklarını belirten Osman Alpay, “İlerisi için bundan başka projelerimiz de var. Bu vesileyle köyümüz hem turizm açısından gelişecek hem de kalkınacak. Köyümüzde bal, reçel, hellim üretimi var. Bunları da insanlara duyurmayı amaçlıyoruz. Kerpiç taş usulü evler yapıp orada yöresel ürünlerimizin satışını yapacağız” dedi.“İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astı”Alpay, “Hala bize ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane olduğunu düşünen kişi sayısı çok. Biz belgelerimizi topladık. Çanakkale esirlerini kaçırıp Ergenekon mağarasında sahip çıktıkları için de İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astılar. Oğlu da oradaymış. Ona vasiyet etmiş. ‘Ben asılıyorum, lütfen cenazemi Göçeri’ye götür.’ Oğlu da getirip kendi elleriyle gömmüş. Ayrıca amcasının oğlunu da öldürüp kuyuya attılar. Çizmeleri sarı olduğu için cesedin onun olduğu fark edildi. Buradaki mezarlıkları da yıktılar ancak biz oraları şuanda koruyoruz” şeklinde konuştu.“Barış Manço’ya ait objeleri sergileyeceğiz”Derneği tam bir yıl önce kurduklarını belirten Dernek Başkanı Hüseyin Köroğlu ise, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa mezarı yanında; anıt, müze ve yol yapımı çalışmaları için başvurduk. Kısa süre içinde anıtın temelini atıyoruz. Müzenin içinde Barış Manço’ya ait objeleri sergileyeceğiz. Yanında da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın objeleri yer alacak. Köyümüzde ve civar köylerde Sarı Çizmeli Mehmet Ağaya ait objeleri bize vermek isteyen çok fazla insan var” dedi.“Kafemiz açıldı”Köroğlu, “Şimdiden buraya Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerimiz var. Gelenler şimdiden buradan çok memnun olduklarını söylüyorlar. Onlara gerçek hikâyeyi muhakkak anlatıyoruz. Kafe hizmetini insanlara sunmuş bulunmaktayız. Şu anda ziyaretçilerimiz gelip dualarını edip burada bulunan kafede oturabiliyor. İhtiyaçlarını görebiliyor. Anıtın temeli atılınca da belediye başkanımızla çalışıp burayı dört dörtlük yapacağız” şeklinde konuştu.Misafirhane de yapılacakDerneğin Başkan Yardımcısı Savaş Bozalanlar ise şunları söyledi:“Burası ülkemiz, bölgemiz, köyümüz için yararlı olacak. Buranın geçim kaynağı arasında; hellim peyniri, kuru tarım ürünleri yer almaktadır. Müze tamamlandıktan sonra burada yöresel pazar açmayı da hedefliyoruz. Bu vesileyle köyümüzün meşhur ürünlerini de ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacağız. Gelecek nesillerimize de bu mirasımızı aktarmış olacağız. Ayrıca bir misafirhane de yapacağız.”Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hikayesi nedir?Mehmet Ağa, özellikle durumu olmayanlar için yardım yapmayı seven, evlenecek olanlara toprak ve ev sahibi bağışlamasıyla bilinen, Çanakkale Savaşı zamanı da Osmanlı Devleti'ne yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla İngilizler tarafından hapis edilen gerçek bir halk kahramanıydı. 1970'li yıllarda da konser için Kuzey Kıbrıs'a gelen Barış Manço da yerel halktan dinlediği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya sadece şarkı yazmakla kalmamış aynı zamanda sonrasında Mehmet Ağanın memleketi olan Göçeri köyüne yıllar sonra gelerek yaptığı bağışla mezarını yaptırmış.
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sarı çizmeli mehmet ağa hikayesi nedir, sarı çizmeli mehmet ağa kim, sarı çizmeli mehmet ağa ne demek
sarı çizmeli mehmet ağa hikayesi nedir, sarı çizmeli mehmet ağa kim, sarı çizmeli mehmet ağa ne demek

‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için mezarı yanında inşa edilecek anıt ve müzenin temeli atılıyor

16:47 14.06.2024
© İHASarı çizmeli mehmet ağa mezarı
Sarı çizmeli mehmet ağa mezarı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA
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Herkes tarafından bir efsane olarak bilinen aslında gerçek olan ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ için mezarı yanında inşa edilecek anıt ve müzenin temeli, kısa süre içinde atılacak.
Kuzey Kıbrıs’ın Göçeri köyünde yapılacak müzede bilinmeyen hikâyesini belgelerle göz önüne sereceklerini belirten Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Osman Alpay, “Daha şimdiden Türkiye ve Avrupa ülkelerinden merak edip gelen ziyaretçilerimiz var. Ayrıca ileride burada kuracağımız yöresel pazar ile köy ürünlerimizi de ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.

''Kerpiç taş usulü evler yapacağız”

Gelecek nesillere 500 yıllık köylerinin gerçek hikâyesini, tarihini anlattıklarını belirten Osman Alpay, “İlerisi için bundan başka projelerimiz de var. Bu vesileyle köyümüz hem turizm açısından gelişecek hem de kalkınacak. Köyümüzde bal, reçel, hellim üretimi var. Bunları da insanlara duyurmayı amaçlıyoruz. Kerpiç taş usulü evler yapıp orada yöresel ürünlerimizin satışını yapacağız” dedi.


“İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astı”

Alpay, “Hala bize ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın bir efsane olduğunu düşünen kişi sayısı çok. Biz belgelerimizi topladık. Çanakkale esirlerini kaçırıp Ergenekon mağarasında sahip çıktıkları için de İngilizler Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı Ortaköy’deki evinin önünde astılar. Oğlu da oradaymış. Ona vasiyet etmiş. ‘Ben asılıyorum, lütfen cenazemi Göçeri’ye götür.’ Oğlu da getirip kendi elleriyle gömmüş. Ayrıca amcasının oğlunu da öldürüp kuyuya attılar. Çizmeleri sarı olduğu için cesedin onun olduğu fark edildi. Buradaki mezarlıkları da yıktılar ancak biz oraları şuanda koruyoruz” şeklinde konuştu.

“Barış Manço’ya ait objeleri sergileyeceğiz”

Derneği tam bir yıl önce kurduklarını belirten Dernek Başkanı Hüseyin Köroğlu ise, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa mezarı yanında; anıt, müze ve yol yapımı çalışmaları için başvurduk. Kısa süre içinde anıtın temelini atıyoruz. Müzenin içinde Barış Manço’ya ait objeleri sergileyeceğiz. Yanında da Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’nın objeleri yer alacak. Köyümüzde ve civar köylerde Sarı Çizmeli Mehmet Ağaya ait objeleri bize vermek isteyen çok fazla insan var” dedi.

“Kafemiz açıldı”

Köroğlu, “Şimdiden buraya Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesinden gelen ziyaretçilerimiz var. Gelenler şimdiden buradan çok memnun olduklarını söylüyorlar. Onlara gerçek hikâyeyi muhakkak anlatıyoruz. Kafe hizmetini insanlara sunmuş bulunmaktayız. Şu anda ziyaretçilerimiz gelip dualarını edip burada bulunan kafede oturabiliyor. İhtiyaçlarını görebiliyor. Anıtın temeli atılınca da belediye başkanımızla çalışıp burayı dört dörtlük yapacağız” şeklinde konuştu.

Misafirhane de yapılacak

Derneğin Başkan Yardımcısı Savaş Bozalanlar ise şunları söyledi:

“Burası ülkemiz, bölgemiz, köyümüz için yararlı olacak. Buranın geçim kaynağı arasında; hellim peyniri, kuru tarım ürünleri yer almaktadır. Müze tamamlandıktan sonra burada yöresel pazar açmayı da hedefliyoruz. Bu vesileyle köyümüzün meşhur ürünlerini de ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacağız. Gelecek nesillerimize de bu mirasımızı aktarmış olacağız. Ayrıca bir misafirhane de yapacağız.”

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa hikayesi nedir?


Mehmet Ağa, özellikle durumu olmayanlar için yardım yapmayı seven, evlenecek olanlara toprak ve ev sahibi bağışlamasıyla bilinen, Çanakkale Savaşı zamanı da Osmanlı Devleti'ne yapmış olduğu yardımlar dolayısıyla İngilizler tarafından hapis edilen gerçek bir halk kahramanıydı. 1970'li yıllarda da konser için Kuzey Kıbrıs'a gelen Barış Manço da yerel halktan dinlediği Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'ya sadece şarkı yazmakla kalmamış aynı zamanda sonrasında Mehmet Ağanın memleketi olan Göçeri köyüne yıllar sonra gelerek yaptığı bağışla mezarını yaptırmış.
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