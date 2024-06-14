https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/samsunda-yanan-fabrikanin-duvari-coktu-7-itfaiyeci-yaralandi-1084857071.html

Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı

Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı

Sputnik Türkiye

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T17:11+0300

2024-06-14T17:11+0300

2024-06-14T17:11+0300

türkiye

samsun

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itfaiye

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yaralı

hayati tehlike

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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altında kaldı.Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

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