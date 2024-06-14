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Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T17:11+0300
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Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altında kaldı.Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html
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samsun, yangın, yangın söndürme, fabrika, itfaiye, itfaiye ekipleri, yaralı, hayati tehlike
samsun, yangın, yangın söndürme, fabrika, itfaiye, itfaiye ekipleri, yaralı, hayati tehlike

Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı

17:11 14.06.2024
© İHA / İHA-AW228109Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / İHA-AW228109
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altında kaldı.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
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