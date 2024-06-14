https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/samsunda-yanan-fabrikanin-duvari-coktu-7-itfaiyeci-yaralandi-1084857071.html
Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Sputnik Türkiye
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T17:11+0300
2024-06-14T17:11+0300
2024-06-14T17:11+0300
türkiye
samsun
yangın
yangın söndürme
fabrika
itfaiye
itfaiye ekipleri
yaralı
hayati tehlike
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084856874_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ca39e0ea6dc121389f01661414701d3f.jpg
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altında kaldı.Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/mugla-milastaki-orman-yanginina-mudahale-eden-yangin-sondurme-ucagi-bafa-golune-sert-inis-yapti-1084856713.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0e/1084856874_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_f1a0ca3574a4f8e422bf0dc8b49892c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
samsun, yangın, yangın söndürme, fabrika, itfaiye, itfaiye ekipleri, yaralı, hayati tehlike
samsun, yangın, yangın söndürme, fabrika, itfaiye, itfaiye ekipleri, yaralı, hayati tehlike
Samsun'da yanan fabrikanın duvarı çöktü: 7 itfaiyeci yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yanan fabrikanın duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiyeci enkaz altında kalarak yaralandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince, bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler imal edilen fabrikada çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması başlatıldı.
Bu sırada fabrika binasının duvarının çökmesi sonucu 7 itfaiye eri enkaz altında kaldı.
Yangın nedeniyle bölgede bulunan itfaiye ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle 7 yaralıyı buradan çıkardı.
Sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan itfaiye erlerinden 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, yanan alanda olası yeni göçmelere karşı önlem alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bebek bezi ve çeşitli plastik ürünler üretilen fabrikada çıkan ve yan taraftaki fabrikaya da sıçrayan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınmıştı.