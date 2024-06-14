https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/saglik-bakani-koca-onayli-randevu-sistemine-iliskin-sonuclari-paylasti-kapasitemizi-artirdik-1084843262.html
Sağlık Bakanı Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin sonuçları paylaştı: 'Kapasitemizi artırdık'
Sağlık Bakanı Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin sonuçları paylaştı: 'Kapasitemizi artırdık'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:55+0300
2024-06-14T10:55+0300
2024-06-14T10:55+0300
türkiye
sağlık bakanı
fahrettin koca
randevu
onaylı randevu sistemi
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-koca-sayin-ali-yerlikayaya-ve-gorevli-ekiplerine-tesekkur-ederiz-1084763847.html
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sağlık bakanı fahrettin koca, onaylı randevu sistemi
sağlık bakanı fahrettin koca, onaylı randevu sistemi
Sağlık Bakanı Koca, Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin sonuçları paylaştı: 'Kapasitemizi artırdık'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde Onaylı Randevu Sistemi sayesinde poliklinik kapasitesinin yüzde 50'den fazla arttığını, randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya gelindiğini bildirdi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün yapılan Sağlık Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Bakan Koca, kısa süre önce devreye alınan Onaylı Randevu Sistemi'nin bu hastanedeki ilk sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
Onaylı Randevu döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi yüzde 50'nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin yüzde 90'ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini yüzde 50'den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.