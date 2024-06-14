https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rus-uzman-kana-putinin-onerisi-mantikli-ve-rasyonel-1084852950.html
Rus uzman Kana: Putin’in önerisi mantıklı ve rasyonel
Rus uzman Kana: Putin’in önerisi mantıklı ve rasyonel
Sputnik Türkiye
Moskova merkezli Araştırmalar ve Politika Tahmin Merkezi Direktörü Dr. Ammar Kana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine yeni barışçıl çözüm... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T15:19+0300
2024-06-14T15:19+0300
2024-06-14T15:16+0300
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Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in Ukrayna krizine kalıcı barışçıl çözüm önerisini değerlendiren Dr. Ammar Kana, “Bu mantıklı ve rasyonel bir girişim. Bu, Kiev ve Batı için son şans. Çin de barışçıl çözümde önemli rol oynayabilir” ifadesini kullandı.
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ukrayna krizi, rusya, ukrayna, batı, ateşkes, barış, öneri
Rus uzman Kana: Putin’in önerisi mantıklı ve rasyonel
Moskova merkezli Araştırmalar ve Politika Tahmin Merkezi Direktörü Dr. Ammar Kana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna krizine yeni barışçıl çözüm önerisinin Kiev ve Batı için son şans olduğunu belirtti.
Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in Ukrayna krizine kalıcı barışçıl çözüm önerisini değerlendiren Dr. Ammar Kana, “Bu mantıklı ve rasyonel bir girişim. Bu, Kiev ve Batı için son şans. Çin de barışçıl çözümde önemli rol oynayabilir” ifadesini kullandı.
Rusya’ya gönüllü olarak katılan bölgeler Rusya Federasyonu’nun bir parçası olarak kabul edilir. Kiev ve Batı için pazarlık konusu veya baskı aracı olarak değerlendirilemezler.