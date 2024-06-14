https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/resmi-gazetede-yayimlandi-3-jeotermal-kaynak-arama-ruhsat-sahasi-ihale-edilecek-1084838747.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Sputnik Türkiye
Isparta'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T09:39+0300
2024-06-14T09:39+0300
2024-06-14T09:39+0300
türkiye
isparta
jeotermal enerji
resmi gazete
ihale
ruhsat
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Isparta İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Isparta'nın Yalvaç, Senirkent ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.Muhammen bedelleri 775 bin lira ile 900 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 23 bin 250 lira ile 27 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 25 Haziran Salı günü Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/resmi-gazetede-yayimlandi-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-545-maden-sahasini-ihale-edecek-1084789437.html
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isparta, jeotermal enerji, resmi gazete, ihale, ruhsat
isparta, jeotermal enerji, resmi gazete, ihale, ruhsat
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
Isparta'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek.
Isparta İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Isparta'nın Yalvaç, Senirkent ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.
Muhammen bedelleri 775 bin lira ile 900 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 23 bin 250 lira ile 27 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 25 Haziran Salı günü Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.