https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/resmi-gazetede-yayimlandi-3-jeotermal-kaynak-arama-ruhsat-sahasi-ihale-edilecek-1084838747.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Sputnik Türkiye

Isparta'da 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T09:39+0300

2024-06-14T09:39+0300

2024-06-14T09:39+0300

türkiye

isparta

jeotermal enerji

resmi gazete

ihale

ruhsat

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Isparta İl Özel İdaresi'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Isparta'nın Yalvaç, Senirkent ve Keçiborlu ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.Muhammen bedelleri 775 bin lira ile 900 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 23 bin 250 lira ile 27 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 25 Haziran Salı günü Isparta İl Özel İdaresi Merkez Binası İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/resmi-gazetede-yayimlandi-enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakanligi-545-maden-sahasini-ihale-edecek-1084789437.html

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isparta, jeotermal enerji, resmi gazete, ihale, ruhsat