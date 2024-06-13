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Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 545 maden sahasını ihale edecek
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 545 maden sahasını ihale edecek
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 545 maden sahası ihale edilecek. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T09:02+0300
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
resmi gazete
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maden
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.Yayımlanan açıklamaya göre, 545 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-bazi-uluslararasi-gozetim-sirketlerine-sureli-olarak-faaliyetten-men-1084789268.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, resmi gazete, ihale, maden
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, resmi gazete, ihale, maden

Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 545 maden sahasını ihale edecek

09:02 13.06.2024
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© İHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 545 maden sahası ihale edilecek.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan açıklamaya göre, 545 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde ilan edilecek.
İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.
Başvurular MAPEG tarafınca değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.
Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.
İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.
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