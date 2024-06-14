https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/rektorluk-yasaklamisti-hande-yener-bahar-senligi-yapan-odtu-ogrencilerine-ucretsiz-konser-verdi-1084840641.html
Rektörlük yasaklamıştı: Hande Yener bahar şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser verdi
Rektörlük yasaklamıştı: Hande Yener bahar şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser verdi
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:30+0300
2024-06-14T10:30+0300
2024-06-14T10:30+0300
yaşam
odtü
hande yener
öğrenci
destek
konser
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Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasak kararı almasına rağmen kendi imkanlarıyla Bahar Şenliği yapan öğrencilere özel ücretsiz konser verdi.Hande Yener, konserin ardından arabasının üzerine çıkarak üniversite öğrencileriyle beraber "Sopa" şarkısını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/valilik-duyurdu-bicerdover-hasatlari-durduruldu-1084829814.html
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odtü, hande yener, öğrenci, destek, konser
odtü, hande yener, öğrenci, destek, konser
Rektörlük yasaklamıştı: Hande Yener bahar şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser verdi
Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek oldu.
Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasak kararı almasına rağmen kendi imkanlarıyla Bahar Şenliği yapan öğrencilere özel ücretsiz konser verdi.
Hande Yener, konserin ardından arabasının üzerine çıkarak üniversite öğrencileriyle beraber "Sopa" şarkısını söyledi.