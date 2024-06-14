Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasak kararı almasına rağmen kendi imkanlarıyla Bahar Şenliği yapan öğrencilere özel ücretsiz konser verdi.Hande Yener, konserin ardından arabasının üzerine çıkarak üniversite öğrencileriyle beraber "Sopa" şarkısını söyledi.

Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

Rektörlük yasaklamıştı: Hande Yener bahar şenliği yapan ODTÜ öğrencilerine ücretsiz konser verdi

© Twitter Hande Yener © Twitter

Şarkıcı Hande Yener, ODTÜ'de rektörlüğün yasaklamasına rağmen öğrencilerin kendi imkanlarıyla düzenlediği bahar şenliğinde ücretsiz konser vererek öğrencilere destek oldu.