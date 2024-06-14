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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putinin-yeni-ateskes-teklifi-ukraynadan-ilk-tepki-geldi-1084854139.html
Putin'in yeni ateşkes teklifi: Ukrayna'dan ilk tepki geldi
Putin'in yeni ateşkes teklifi: Ukrayna'dan ilk tepki geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çatışmaların sonlanıp müzakerelerin başlaması için karşı tarafa yeni bir teklif sunarken Kiev'den gelen ilk... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T15:44+0300
2024-06-14T15:47+0300
ukrayna krizi
mihail podolyak
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
barış
vladimir putin
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sonlanması için duyurduğu yeni inisiyatifin gerçek bir barış teklifi içermediğini öne sürdü.X hesabından açıklama yapan Podolyak, "Bunda yeni bir şey yok, gerçek bir barış teklifi yok" ifadelerini kullandı.Podolyak, Putin'in teklifinde öngörüldüğü gibi Kiev'in blok dışı bir statüyü kabul etmesinin Ukrayna'yı savunmasız bırakacağını iddia etti. Ukraynalı yetkili, teklifin diğer maddelerini de reddettiğini sözlerine ekledi.Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.Rus lider, "Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız" mesajını göndermişti.Putin, Kiev ve Batı'yı teklifin reddi konusunda uyarmıştıRusya lideri Putin, Kiev ve Batı'nın Moskova'nın yeni barış teklifini reddetmesi halinde, Ukrayna için sahadaki durum daha da kötüye gideceği için önerilen şartların da değişeceği uyarısında bulunmuştu.Rus lider, "Eğer Kiev ve Batılı başkentlerde bulunanlar, önceden de olduğu gibi yine reddederlerse, en nihayetinde bu onların meselesi, akan kanın devam etmesi konusundaki sorumluluk da onlara ait olacak. Sahadaki, kesişme hattındaki gerçekliğin Kiev'in lehine olmayan bir yönde değişeceği aşikar ve müzakerelere başlama şartları da farklı olacak" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
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mihail podolyak, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, barış, vladimir putin
mihail podolyak, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, barış, vladimir putin

Putin'in yeni ateşkes teklifi: Ukrayna'dan ilk tepki geldi

15:44 14.06.2024 (güncellendi: 15:47 14.06.2024)
© AAUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da çatışmaların sonlanıp müzakerelerin başlaması için karşı tarafa yeni bir teklif sunarken Kiev'den gelen ilk sinyaller teklifin kabul görmeyeceğini gösteriyor.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki çatışmanın sonlanması için duyurduğu yeni inisiyatifin gerçek bir barış teklifi içermediğini öne sürdü.

X hesabından açıklama yapan Podolyak, "Bunda yeni bir şey yok, gerçek bir barış teklifi yok" ifadelerini kullandı.

Podolyak, Putin'in teklifinde öngörüldüğü gibi Kiev'in blok dışı bir statüyü kabul etmesinin Ukrayna'yı savunmasız bırakacağını iddia etti.

Ukraynalı yetkili, teklifin diğer maddelerini de reddettiğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'yla ateşkes yapılması için Rusya'nın şartlarını sıralayan Devlet Başkanı Putin, Ukraynalı birliklerin Rusya'ya katılan yeni bölgelerin tamamından çekilmelerini ve Kiev'den NATO'ya üyelik planları bulunmadığını açıklamalarını talep etmişti.

Rus lider, "Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız" mesajını göndermişti.

Putin, Kiev ve Batı'yı teklifin reddi konusunda uyarmıştı

Rusya lideri Putin, Kiev ve Batı'nın Moskova'nın yeni barış teklifini reddetmesi halinde, Ukrayna için sahadaki durum daha da kötüye gideceği için önerilen şartların da değişeceği uyarısında bulunmuştu.

Rus lider, "Eğer Kiev ve Batılı başkentlerde bulunanlar, önceden de olduğu gibi yine reddederlerse, en nihayetinde bu onların meselesi, akan kanın devam etmesi konusundaki sorumluluk da onlara ait olacak. Sahadaki, kesişme hattındaki gerçekliğin Kiev'in lehine olmayan bir yönde değişeceği aşikar ve müzakerelere başlama şartları da farklı olacak" demişti.
putin lavrov 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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Putin, Ukrayna'ya ateşkes için şartlarını sundu
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