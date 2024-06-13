https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nuri-sahin-alman-devinin-yeni-teknik-direktoru-oluyor-1084807120.html
Nuri Şahin Alman devinin yeni teknik direktörü oluyor
Nuri Şahin Alman devinin yeni teknik direktörü oluyor
Sputnik Türkiye
Borussia Dortmund'da görevinden ayrıldığı açıklanan Edin Terzic'in yerine Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor. 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T15:23+0300
2024-06-13T15:23+0300
2024-06-13T15:24+0300
spor
borussia dortmund
nuri şahin
teknik direktör
almanya
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Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olarak kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic görevinden ayrıldığını duyurdu. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada Edin Terzic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.Yaşanan sürpriz kararın ardından görevi bırakmasıyla ilgili olarak Terzic, "Borussia Dortmund için her zaman en iyisini diliyorum. Kulübe veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi. Bild'de yer alan habere göre boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'in gelmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html
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borussia dortmund, nuri şahin, teknik direktör, almanya
borussia dortmund, nuri şahin, teknik direktör, almanya
Nuri Şahin Alman devinin yeni teknik direktörü oluyor
15:23 13.06.2024 (güncellendi: 15:24 13.06.2024)
Borussia Dortmund'da görevinden ayrıldığı açıklanan Edin Terzic'in yerine Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olarak kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic görevinden ayrıldığını duyurdu.
Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada Edin Terzic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Yaşanan sürpriz kararın ardından görevi bırakmasıyla ilgili olarak Terzic, "Borussia Dortmund için her zaman en iyisini diliyorum. Kulübe veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.
Bild'de yer alan habere göre boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'in gelmesi bekleniyor.