https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/nuri-sahin-alman-devinin-yeni-teknik-direktoru-oluyor-1084807120.html

Nuri Şahin Alman devinin yeni teknik direktörü oluyor

Nuri Şahin Alman devinin yeni teknik direktörü oluyor

Sputnik Türkiye

Borussia Dortmund'da görevinden ayrıldığı açıklanan Edin Terzic'in yerine Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğuna oturması bekleniyor. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T15:23+0300

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spor

borussia dortmund

nuri şahin

teknik direktör

almanya

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Şampiyonlar Ligi finalinde mağlup olarak kupayı Real Madrid'e kaptıran Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü yapan Edin Terzic görevinden ayrıldığını duyurdu. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklamada Edin Terzic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.Yaşanan sürpriz kararın ardından görevi bırakmasıyla ilgili olarak Terzic, "Borussia Dortmund için her zaman en iyisini diliyorum. Kulübe veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi. Bild'de yer alan habere göre boşalan teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin'in gelmesi bekleniyor.

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almanya

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borussia dortmund, nuri şahin, teknik direktör, almanya