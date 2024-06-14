https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/nebenzya-kolektif-bati-kuresel-guney-ulkelerini-ukrayna-konferansina-katilmaya-zorluyor-1084844119.html

Nebenzya: Kolektif Batı, Küresel Güney ülkelerini Ukrayna konferansına katılmaya zorluyor

Nebenzya: Kolektif Batı, Küresel Güney ülkelerini Ukrayna konferansına katılmaya zorluyor

Sputnik Türkiye

Batı'nın İsviçre'deki Ukrayna konferansına katılımı artırmak için her türlü yönteme başvurduğunu söyleyen Rus diplomat Nebenzya, BM'nin de Ukrayna konusunda... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T11:26+0300

2024-06-14T11:26+0300

2024-06-14T11:26+0300

ukrayna krizi

rusya

vasiliy nebenzya

ukrayna

isviçre

konferans

ukrayna krizi

batı

ültimatom

bm

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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, kolektif Batı'nın Küresel Güney ülkelerini İsviçre'nin Bürgenstock kentindeki Ukrayna konferansına katılmaya zorladığını belirtti.Sputnik'e demeç veren Nebenzya, Batılı ülkelerin İsviçre'de yapılacak Ukrayna konferansına katılımın yüksek olmasını arzuladığını ve bunu sağlamak için diğer ülkeleri tehditlerle Bürgenstock'a gitmeye zorladığını vurguladı.15-16 Haziran'da yapılacak konferansın programına göre her heyet başkanının sadece 2 dakika konuşma hakkı olacağını kaydeden Nebenzya, "Onlardan istenen tek şey, bizi (Rusya'yı) hedef alan, kötü şöhretli 'Zelenskiy formülüne' dayanan, önceden kararlaştırılmış ültimatomu damgalamaları ve bunu uluslararası toplumun 'en geniş desteği' olarak göstermek için mümkün olduğu kadar çok konukla fotoğraf çektirmeleri" dedi.Konferansın ana amacının Rusya'ya karşı 'Zelenskiy formülü' şeklinde bir ültimatom sunmak olduğunu belirten Nebenzya, Rusya'nın ortaklarının bu yaklaşımı aptalca ve ikiyüzlü bulduğunun altını çizdi.'BM, Ukrayna'da eşitlik ilkesini ihlal ediyor'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Sekreterliği'nin Ukrayna'daki çatışma söz konusu olduğunda eşitlik ilkesini ihlal ettiğini söyleyerek BM'nin Ukrayna topraklarında faaliyet yürüten bazı insan hakları ve insani kuruluşlarının tarafsız olmaktan uzak olduğuna dikkat çekti.Bugün Rusya'nın talebi üzerine Kiev'e silah sevkiyatı konusunda yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısına da değinen Nebenzya, Batılı heyetlerin, doğrudan suç ortakları oldukları Kiev rejiminin tüm askeri ve diğer suçlarına karşı bir kez daha kör ve sağırmış gibi davranacaklarını, bu konuda hiçbir yanılsamaya kapılmadıklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/abd-ukrayna-konferansinin-basarisiz-olacagini-oldukca-erken-fark-etti-1084802865.html

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rusya, vasiliy nebenzya, ukrayna, isviçre, konferans, ukrayna krizi, batı, ültimatom, bm, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, bm genel sekreterliği