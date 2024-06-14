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Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayram’ı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tahmin edildiğini söyledi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T18:53+0300
2024-06-14T18:53+0300
türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
kurban bayramı
sıcaklık
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'Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı süresi boyunca ülke genelindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Cuma günü Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kesimlerinde yağışların meydana geleceğini ifade eden Tekin, şşu bilgileri verdi:Arefe günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin. özellikle Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve sağanak gök gürültülü yağışların görüleceğini anlattı. 'Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek'Cuma günü akşam saatlerinden Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Düzce Zonguldak Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışlar görüleceğini söyleyen Tekin, “Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını yıldırım yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda bayramın 3. ve 4. Günü ise Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz” ifadelerini kullandı.'Hafta sonu yağışla birlikte hava sıcaklığı ülkemizde biraz düşecek'Geçen hafta hava sıcaklığının Batı kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin şu değerlendirmelerde bulundu:Bayram süresi boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak?Ankara, İzmir ve İstanbul özelinde hava durumuna ilişkin bilgi veren Tekin, “Ankara’da Arefe dahil bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent’te arefe günü hava sıcaklığı 29 derece iken bayramın 4. günün 33-34 derecelere kadar yükselecek. İstanbul’da ise Arefe ve bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında olacak. İzmir’e baktığımızda Arefe günü ve bayram süresi boyunca çok az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 33 ile 37 derece arasında seyredecek" diye konuştu.Tatil süresi boyunca Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, Ege Denizi’nde deniz suyu sıcaklığının 24 ile 26 Akdeniz’de ise 27 ile 29 derece arasında olacağını söyledi.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kurban bayramı, sıcaklık, sıcak hava, sıcak
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, kurban bayramı, sıcaklık, sıcak hava, sıcak

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

18:53 14.06.2024
© AA / Hamdi Dindirekİstanbul - hava durumu
İstanbul - hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA / Hamdi Dindirek
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Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayram’ı boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tahmin edildiğini söyledi.
'Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Kurban Bayramı süresi boyunca ülke genelindeki hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Cuma günü Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kesimlerinde yağışların meydana geleceğini ifade eden Tekin, şşu bilgileri verdi:
“Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde yağışları göreceğiz. Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülmesini tahmin etmekteyiz. Cuma günü akşam saatlerine kadar Trakya’da yağışlar kuvvetli olacak. Bununla birlikte Cuma günü akşam saatlerine kadar Marmara’nın güneyi İç Ege Göller yöresi ve Eskişehir çevrelerinde rüzgar güney ve güney batıda yönlerden fırtına şeklinde esecek. Saatte hızın 80 kilometre/saate çıkabilecek. Vatandaşların tedbirli olmalarını istemekteyiz."
Arefe günü Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin. özellikle Batı Karadeniz Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Erzurum ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve sağanak gök gürültülü yağışların görüleceğini anlattı.

'Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek'

Cuma günü akşam saatlerinden Cumartesi günü akşam saatlerine kadar Düzce Zonguldak Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yağışlar görüleceğini söyleyen Tekin, “Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını yıldırım yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Bayramın 1. ve 2. günü ülkemizin kuzey doğu kesimlerinde yağışlar görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunda bayramın 3. ve 4. Günü ise Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

'Hafta sonu yağışla birlikte hava sıcaklığı ülkemizde biraz düşecek'

Geçen hafta hava sıcaklığının Batı kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerinde seyrettiğini hatırlatan Tekin şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hafta sonu yağışla birlikte hava sıcaklığı ülkemizde biraz düşecek. Bayram süresi boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz. Arefe günü Karadeniz’de, batı ve kuzey batı yönlerden fırtına esecek. Yer yer saatte hızını 75 km/saate çıkarabilir. Denizcilerin fırtınaya karşı tedbirli olması istemekteyiz."

Bayram süresi boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da hava nasıl olacak?

Ankara, İzmir ve İstanbul özelinde hava durumuna ilişkin bilgi veren Tekin, “Ankara’da Arefe dahil bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Başkent’te arefe günü hava sıcaklığı 29 derece iken bayramın 4. günün 33-34 derecelere kadar yükselecek. İstanbul’da ise Arefe ve bayram süresi boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 27 ile 30 derece arasında olacak. İzmir’e baktığımızda Arefe günü ve bayram süresi boyunca çok az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 33 ile 37 derece arasında seyredecek" diye konuştu.
Tatil süresi boyunca Akdeniz ve Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmediğini dile getiren Tekin, Ege Denizi’nde deniz suyu sıcaklığının 24 ile 26 Akdeniz’de ise 27 ile 29 derece arasında olacağını söyledi.
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