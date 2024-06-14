Medvedev: Eski sömürgeci metropoller kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmak istiyor

Eski sömürgeci metropoller, kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmaya, diğerlerini aşağılayarak ve baskı altında tutarak kendi rahatlarını sağlamaya devam etmek için can atıyor. Ancak bu kez daha karmaşık araç ve yöntemlere başvuruyorlar. Bunda yeni bir şey yok. Ünlü Latin atasözünün dediği gibi, Consuetude est altera natura (Alışkanlık ikinci doğadır).