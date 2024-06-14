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Medvedev: Eski sömürgeci metropoller kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmak istiyor
Medvedev: Eski sömürgeci metropoller kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmak istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Washington ve Londra gibi eski sömürgeci başkentlerin kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T11:48+0300
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dünya
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dmitriy medvedev
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seçimlere müdahale
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın artık sömürge sisteminin mirasından kurtulması gerekiyor. Sömürgeci metropollerin zamanı geçti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Medvedev, örnek olarak neo-sömürgeciliğin siyasi bileşenini karakterize eden istatistikleri gösterdi:
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rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, sömürgecilik, abd, batı, seçimlere müdahale, darbe, askeri müdahale
rusya, rusya güvenlik konseyi, dmitriy medvedev, sömürgecilik, abd, batı, seçimlere müdahale, darbe, askeri müdahale

Medvedev: Eski sömürgeci metropoller kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmak istiyor

11:48 14.06.2024 (güncellendi: 11:49 14.06.2024)
© SputnikDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Washington ve Londra gibi eski sömürgeci başkentlerin kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmaya devam etmek için daha karmaşık yöntemlere başvurduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Rusya partisinin lideri Dmitriy Medvedev, Rossiyskaya Gazeta için kaleme aldığı yazıda, “Dünyanın artık sömürge sisteminin mirasından kurtulması gerekiyor. Sömürgeci metropollerin zamanı geçti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Eski sömürgeci metropoller, kendilerine bağımlı ülkeler üzerinden asalaklık yapmaya, diğerlerini aşağılayarak ve baskı altında tutarak kendi rahatlarını sağlamaya devam etmek için can atıyor. Ancak bu kez daha karmaşık araç ve yöntemlere başvuruyorlar. Bunda yeni bir şey yok. Ünlü Latin atasözünün dediği gibi, Consuetude est altera natura (Alışkanlık ikinci doğadır).

Medvedev, örnek olarak neo-sömürgeciliğin siyasi bileşenini karakterize eden istatistikleri gösterdi:
Uzmanların tahminlerine göre (bunların önyargılı Amerikalı uzmanlar olduğunu belirtmek isterim), 1946’dan 2000 yılına kadar ABD diğer ülkelerdeki seçim süreçlerine 80’den fazla kez müdahale etmiştir. 1945’ten bu yana 50’den fazla darbe girişimi ve askeri müdahale gerçekleştirmiştir.
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