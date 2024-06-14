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Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
Sputnik Türkiye
Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T16:47+0300
2024-06-14T16:47+0300
türkiye
bankalararası kart merkezi
kredi kartı
temassız ödeme
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 1.6 milyar adet kartlı işlem sonucunda 1.3 trilyon TL ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 374.3 milyar TL oldu.Toplam kart sayısı yüzde 13 arttıMayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu. 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409.5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artışKredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176.7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 129 oldu.Kartlı ödeme işlem adedi yüzde 22 arttıKredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1.58 milyar adet oldu.Kartlı ödemelerin 897.7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 569.2 milyon adedinde banka kartları, 118 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 46 oldu.İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.Kartlı ödeme adedi yüzde 20 arttıİnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon adede yükseldi.İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 oldu.Temassız ödemede yüzde 33 artışKartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu. Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hazine-ve-maliye-bakani-simsekten-enflasyon-mesaji-iyilesme-suruyor-1084851009.html
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bankalararası kart merkezi, kredi kartı, temassız ödeme, ödeme, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş

Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı

16:47 14.06.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / DAN PELED
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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1 trilyon 273 milyar TL oldu.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre, 1.6 milyar adet kartlı işlem sonucunda 1.3 trilyon TL ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4’ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme 374.3 milyar TL oldu.

Toplam kart sayısı yüzde 13 arttı

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 123,1 milyon, banka kartı sayısı 191.6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 94,8 milyon adet oldu. 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 409.5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artış

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273 milyar TL oldu. Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176.7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 129 oldu.

Kartlı ödeme işlem adedi yüzde 22 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1.58 milyar adet oldu.
Kartlı ödemelerin 897.7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 569.2 milyon adedinde banka kartları, 118 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 46 oldu.

İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

Kartlı ödeme adedi yüzde 20 arttı

İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 230 milyon adede yükseldi.
İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15 oldu.

Temassız ödemede yüzde 33 artış

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu.
Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.
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