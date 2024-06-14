https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/lubnanli-uzman-putin-ukraynaya-yonelik-onerileriyle-avrupaya-can-simidi-atiyor-1084863570.html

Lübnanlı uzman: Putin, Ukrayna'ya yönelik önerileriyle Avrupa'ya can simidi atıyor

Lübnanlı uzman: Putin, Ukrayna'ya yönelik önerileriyle Avrupa'ya can simidi atıyor

Sputnik Türkiye

Lübnanlı uzman Muhammed Seifuddin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna'ya yönelik önerileriyle aslında Avrupa'ya can simidi attığını belirtti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T20:24+0300

2024-06-14T20:24+0300

2024-06-14T20:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ukrayna

avrupa

abd

joe biden

ateşkes

kiev

uluslararası ilişkiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1d/1084319399_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bb2b50685c5c79eaa498e839ab11d32e.jpg

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Seifuddin. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yla ateşkese yönelik şartlarını Sputnik’e değerlendirdi.Seifuddin, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmaların derhal durdurulması yönündeki girişimi, tüm taraflar için, özellikle de Ukrayna'yı desteklemekten yorulan Avrupalılar için oldukça uygulanabilir ve önemli. Bu girişim, politikacılar tarafından desteklenmese de Ukrayna toplumunda bir karşılık bulabilir” dedi.Kendilerini Kiev'e yardım etmenin giderek zorlaştığı bir durumda bulan Avrupa ülkelerinin eğer mevcut gerçeklikten çıkmak istiyorlarsa bu girişimin onlar için bir can simidi olabileceğini belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin’in bu önerisiyle, Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktığını kaydeden Lübnanlı uzman, “Rus lider, önerileriyle Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktı ama Putin aynı zamanda ona krizden çıkış fırsatı da verdi” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, ukrayna, avrupa, abd, joe biden, ateşkes, kiev, uluslararası ilişkiler