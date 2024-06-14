https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/lubnanli-uzman-putin-ukraynaya-yonelik-onerileriyle-avrupaya-can-simidi-atiyor-1084863570.html
Lübnanlı uzman: Putin, Ukrayna'ya yönelik önerileriyle Avrupa'ya can simidi atıyor
Lübnanlı uzman: Putin, Ukrayna'ya yönelik önerileriyle Avrupa'ya can simidi atıyor
Sputnik Türkiye
Lübnanlı uzman Muhammed Seifuddin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna'ya yönelik önerileriyle aslında Avrupa'ya can simidi attığını belirtti. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T20:24+0300
2024-06-14T20:24+0300
2024-06-14T20:24+0300
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Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Seifuddin. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yla ateşkese yönelik şartlarını Sputnik’e değerlendirdi.Seifuddin, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmaların derhal durdurulması yönündeki girişimi, tüm taraflar için, özellikle de Ukrayna'yı desteklemekten yorulan Avrupalılar için oldukça uygulanabilir ve önemli. Bu girişim, politikacılar tarafından desteklenmese de Ukrayna toplumunda bir karşılık bulabilir” dedi.Kendilerini Kiev'e yardım etmenin giderek zorlaştığı bir durumda bulan Avrupa ülkelerinin eğer mevcut gerçeklikten çıkmak istiyorlarsa bu girişimin onlar için bir can simidi olabileceğini belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin’in bu önerisiyle, Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktığını kaydeden Lübnanlı uzman, “Rus lider, önerileriyle Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktı ama Putin aynı zamanda ona krizden çıkış fırsatı da verdi” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, avrupa, abd, joe biden, ateşkes, kiev, uluslararası ilişkiler
rusya, vladimir putin, ukrayna, avrupa, abd, joe biden, ateşkes, kiev, uluslararası ilişkiler
Lübnanlı uzman: Putin, Ukrayna'ya yönelik önerileriyle Avrupa'ya can simidi atıyor
Lübnanlı uzman Muhammed Seifuddin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna'ya yönelik önerileriyle aslında Avrupa'ya can simidi attığını belirtti.
Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Seifuddin. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'yla ateşkese yönelik şartlarını Sputnik’e değerlendirdi.
Seifuddin, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmaların derhal durdurulması yönündeki girişimi, tüm taraflar için, özellikle de Ukrayna'yı desteklemekten yorulan Avrupalılar için oldukça uygulanabilir ve önemli. Bu girişim, politikacılar tarafından desteklenmese de Ukrayna toplumunda bir karşılık bulabilir” dedi.
Kendilerini Kiev'e yardım etmenin giderek zorlaştığı bir durumda bulan Avrupa ülkelerinin eğer mevcut gerçeklikten çıkmak istiyorlarsa bu girişimin onlar için bir can simidi olabileceğini belirten uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Devlet Başkanı Putin’in, Batı'nın Rus varlıklarını çalma ve Ukrayna'ya destek olarak aktarma yönündeki girişimlerine ilişkin konuşması, aynı zamanda onları ABD kararlarına körü körüne bağımlı olduklarının farkına varmalarını da amaçlıyordu. Bu, onlara artık Avrupa'nın dış politika pozisyonunun olmadığını, yalnızca ABD’nin isteklerini yerine getirdiklerini açıkça gösterdi.”
Putin’in bu önerisiyle, Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktığını kaydeden Lübnanlı uzman, “Rus lider, önerileriyle Ukrayna'yı seçim kartı olarak kullanmak isteyen Amerikalı mevkidaşı Joe Biden'ı da zor durumda bıraktı ama Putin aynı zamanda ona krizden çıkış fırsatı da verdi” ifadelerini kullandı.