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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/litvanyadan-skandal-karar-sovyet-askerlerin-mezarlari-tasinacak-1084840538.html
Litvanya'dan skandal karar: Sovyet askerlerin mezarları taşınacak
Litvanya'dan skandal karar: Sovyet askerlerin mezarları taşınacak
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı nedeniyle Rusya karşıtı politikalarını tırmandıran Litvanya, son olarak Sovyet askerlerin mezarlarıyla... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:08+0300
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Litvanya parlamentosu, Sovyet askerlerin mezarlarının taşınmasına izin veren yasal düzenlemeleri onayladı. Parlamentodaki oylamada 89 vekil 'evet' oyu verirken, 'hayır' oyu veren çıkmadı, 5 vekil ise çekimser kaldı.Parlamentodan geçen düzenlemelere göre Sovyet askerlerinin mezarları yasaklı ideolojiyi destekleyen halka açık yerler listesine dahil edilerek başka bir yere taşınacak.Yeni düzenlemeler uyarınca, 'totaliter, otoriter rejim ve ideolojilerin propagandası' olarak görülen mezarlar, Kültür Varlıkları Sicili'ne dahil edilmiş olsa dahi taşınabilecek veya imha edilebilecek.Yasal düzenlemeler, Aziz Peter ve Paul Katedrali'nin girişinde gömülü olan 52 Sovyet asker mezarının nakledilmesini talep eden Siauliai kenti sakinlerinin girişimiyle hazırlanmıştı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Sovyet askerlerin anısını yaşatan altı dikilitaşın yıkılmasına ilişkin karara tepki göstererek, Baltık ülkelerinin Rusya ile tarihi hesaplaşma içinde olduklarını ve Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) zaferin anısını silmeye çalıştıklarını vurgulamıştı.Baltık ülkelerindeki Sovyet anıtlarına yönelik vandalizm vakaları, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından sonra giderek sıklaştı. Letonya ve Litvanya'daki Sovyet askerlerine ait anıtlarla ilgili durumu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaşananları uluslararası rezalet olarak nitelemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynanin-rivne-kentinde-sovyet-askerlerine-ait-anit-sokuldu-1083217894.html
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litvanya, sovyet, sovyet askeri, sovyet anıtı, sscb, sovyetler birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov
litvanya, sovyet, sovyet askeri, sovyet anıtı, sscb, sovyetler birliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, sergey lavrov

Litvanya'dan skandal karar: Sovyet askerlerin mezarları taşınacak

10:08 14.06.2024
© Sputnik / Selin Uludağ/ Kerimcan MalazSovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 78. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü kutlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© Sputnik / Selin Uludağ/ Kerimcan Malaz
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı nedeniyle Rusya karşıtı politikalarını tırmandıran Litvanya, son olarak Sovyet askerlerin mezarlarıyla ilgili skandal bir karara imza attı.
Litvanya parlamentosu, Sovyet askerlerin mezarlarının taşınmasına izin veren yasal düzenlemeleri onayladı. Parlamentodaki oylamada 89 vekil 'evet' oyu verirken, 'hayır' oyu veren çıkmadı, 5 vekil ise çekimser kaldı.

Parlamentodan geçen düzenlemelere göre Sovyet askerlerinin mezarları yasaklı ideolojiyi destekleyen halka açık yerler listesine dahil edilerek başka bir yere taşınacak.

Yeni düzenlemeler uyarınca, 'totaliter, otoriter rejim ve ideolojilerin propagandası' olarak görülen mezarlar, Kültür Varlıkları Sicili'ne dahil edilmiş olsa dahi taşınabilecek veya imha edilebilecek.

Yasal düzenlemeler, Aziz Peter ve Paul Katedrali'nin girişinde gömülü olan 52 Sovyet asker mezarının nakledilmesini talep eden Siauliai kenti sakinlerinin girişimiyle hazırlanmıştı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Sovyet askerlerin anısını yaşatan altı dikilitaşın yıkılmasına ilişkin karara tepki göstererek, Baltık ülkelerinin Rusya ile tarihi hesaplaşma içinde olduklarını ve Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) zaferin anısını silmeye çalıştıklarını vurgulamıştı.

Baltık ülkelerindeki Sovyet anıtlarına yönelik vandalizm vakaları, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından sonra giderek sıklaştı. Letonya ve Litvanya'daki Sovyet askerlerine ait anıtlarla ilgili durumu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaşananları uluslararası rezalet olarak nitelemişti.
Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Sovyet Zafer Anıtı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2024
DÜNYA
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü
27 Nisan, 17:32
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