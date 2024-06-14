Litvanya'dan skandal karar: Sovyet askerlerin mezarları taşınacak

Litvanya parlamentosu, Sovyet askerlerin mezarlarının taşınmasına izin veren yasal düzenlemeleri onayladı. Parlamentodaki oylamada 89 vekil 'evet' oyu verirken, 'hayır' oyu veren çıkmadı, 5 vekil ise çekimser kaldı.



Parlamentodan geçen düzenlemelere göre Sovyet askerlerinin mezarları yasaklı ideolojiyi destekleyen halka açık yerler listesine dahil edilerek başka bir yere taşınacak.



Yeni düzenlemeler uyarınca, 'totaliter, otoriter rejim ve ideolojilerin propagandası' olarak görülen mezarlar, Kültür Varlıkları Sicili'ne dahil edilmiş olsa dahi taşınabilecek veya imha edilebilecek.



Yasal düzenlemeler, Aziz Peter ve Paul Katedrali'nin girişinde gömülü olan 52 Sovyet asker mezarının nakledilmesini talep eden Siauliai kenti sakinlerinin girişimiyle hazırlanmıştı.



Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Sovyet askerlerin anısını yaşatan altı dikilitaşın yıkılmasına ilişkin karara tepki göstererek, Baltık ülkelerinin Rusya ile tarihi hesaplaşma içinde olduklarını ve Büyük Anavatan Savaşı'ndaki (2. Dünya Savaşı) zaferin anısını silmeye çalıştıklarını vurgulamıştı.



Baltık ülkelerindeki Sovyet anıtlarına yönelik vandalizm vakaları, Rusya'nın Ukrayna'da özel askeri harekata başlamasından sonra giderek sıklaştı. Letonya ve Litvanya'daki Sovyet askerlerine ait anıtlarla ilgili durumu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaşananları uluslararası rezalet olarak nitelemişti.