https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynanin-rivne-kentinde-sovyet-askerlerine-ait-anit-sokuldu-1083217894.html
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıtın söküldüğü bildirildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-27T17:32+0300
2024-04-27T17:32+0300
2024-04-27T17:32+0300
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rusya
anıt
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Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun verdiği habere göre, Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt yerinden söküldü.Haberde, “Rivne'de, yaklaşık 40 yıl önce dikilen Sovyet askerlerinin heykel ve kabartmalarının yer aldığı Slavı Tepesi'ndeki anıt söküldü" denildi.Haberde, yetkililerin sökülen anıtın bulunduğu yerde bir müze açmayı planladığı belirtildi.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan yasa çerçevesinde isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği veya Rusya ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.
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ukrayna, sovyetler birliği, rusya, anıt
ukrayna, sovyetler birliği, rusya, anıt
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü
Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıtın söküldüğü bildirildi.
Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun verdiği habere göre, Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt yerinden söküldü.
Haberde, “Rivne'de, yaklaşık 40 yıl önce dikilen Sovyet askerlerinin heykel ve kabartmalarının yer aldığı Slavı Tepesi'ndeki anıt söküldü" denildi.
Haberde, yetkililerin sökülen anıtın bulunduğu yerde bir müze açmayı planladığı belirtildi.
Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan yasa çerçevesinde isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği veya Rusya ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.