https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/ukraynanin-rivne-kentinde-sovyet-askerlerine-ait-anit-sokuldu-1083217894.html

Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü

Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt söküldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıtın söküldüğü bildirildi. 27.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-27T17:32+0300

2024-04-27T17:32+0300

2024-04-27T17:32+0300

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Ukrayna’da yayın yapan ‘Obşestvennoye’ televizyonunun verdiği habere göre, Ukrayna'nın Rivne kentinde Sovyet askerlerine ait anıt yerinden söküldü.Haberde, “Rivne'de, yaklaşık 40 yıl önce dikilen Sovyet askerlerinin heykel ve kabartmalarının yer aldığı Slavı Tepesi'ndeki anıt söküldü" denildi.Haberde, yetkililerin sökülen anıtın bulunduğu yerde bir müze açmayı planladığı belirtildi.Ukrayna’da, 2015’ten bu yana, Sovyet simgelerinin propagandasını yasaklayan yasa çerçevesinde isimleri herhangi bir şekilde Sovyetler Birliği veya Rusya ile bağlantılı olan tüm topografik nesnelerin yeniden adlandırılmasının yanı sıra anıtların kaldırılmasını ve anıt plaketlerin sökülmesini öngörüyor.

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ukrayna, sovyetler birliği, rusya, anıt