https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/kurban-eti-icin-24-saat-uyarisi-olum-sertligi-olusuyor-tuketmeyin-1084799031.html

Kurban eti için 24 saat uyarısı: 'Ölüm sertliği oluşuyor tüketmeyin'

Kurban eti için 24 saat uyarısı: 'Ölüm sertliği oluşuyor tüketmeyin'

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bayram hazırlıkları yurt genelinde tüm hızıyla sürerken uzmanlar ise bayramda beslenmeye yönelik dikkat çeken uyarılarda... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T12:06+0300

2024-06-13T12:06+0300

2024-06-13T12:06+0300

yaşam

kurban bayramı

uzman

et

kanserojen

tatlı

kavurma

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Kurban etlerinin kesimden 24 saat sonra tüketilmesi önerilirken aksi halde ciddi sindirim problemleri yaşanabileceği vurgulandı .Kurban Bayramı süresince bilinçsiz tüketim nedeniyle vatandaşlar aşırı ve sağlıksız beslenme yapabiliyor. Bunun sonucunda ise ciddi sağlık problemleri yaşanıyor. Bayramı sağlıklı geçirebilmek amacıyla kritik uyarılarda bulunan uzmanlar ise kurban etinin pişirilmesi ve tüketimine ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.'Yağ oranı yüksek etlerden uzak durun'Ataşehir Belediyesi Türkan Saylan Tıp Merkezi’nde görevli Uzman Diyetisyen Arzu Vural, Kurban Bayramı boyunca sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu.Vural, "Bayram süresince dengeli ve ölçülü bir şekilde beslenmek, sağlığımızı korumak açısından son derece önemlidir. Özellikle kurban eti tüketimi konusunda dikkatli olmalıyız. Yağ oranı yüksek etleri tercih etmek yerine, yağsız ve protein açısından zengin parçaları seçmek daha doğru olacaktır" dedi.'Eti 24 saat dinlendirdikten sonra tüketin'Kurban Bayramı’nda tüketilecek etin doğru pişirilmesi için de bilgiler veren Vural, etin sindirimi zor bir besin olduğunu belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu:'Kızartma, kavurma gibi yöntemler kanserojen etki gösteriyor'Daha iyi bir sindirim için etin yanında mutlaka limonlu bir salata yenmesini de tavsiye eden Vural, bayram boyunca bol bol yürüyüşler yapılmasını da öneriyor. Etin pişirilmesinde haşlama, fırın veya ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini de dile getiren Vural, yüksek ısıya maruz bırakılarak yapılan kızartma-kavurma gibi yöntemlerden de yüksek trans yağ içeriği nedeniyle kanserojen etki göstereceğinden uzak durulması önerisinde bulundu. Et ile yapılan yemeklerin kendi yağlarıyla pişirilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Arzu Vural, eti pişirirken kuyruk yağı, tereyağı gibi ilave yağların eklememesinin de altını çizdi.'Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tercih edin'Bayramların vazgeçilmezlerinden olan tatlılara ilişkin de görüşlerini dile getiren Vural, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini öneriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ticaret-bakanligindan-yabanci-plakali-araclar-ile-turkiyeye-gelecek-olanlara-iliskin-aciklama-1084791025.html

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kurban bayramı, uzman, et, kanserojen, tatlı, kavurma