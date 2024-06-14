https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/diyetisyenlerden-bayram-uyarisi-bazi-hastaliklar-cig-ve-az-pismis-etlerin-tuketilmesi-ile-bulasir-1084850571.html

Diyetisyenlerden bayram uyarısı: ‘Bazı hastalıklar çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmesi ile bulaşır’

Diyetisyenlerden bayram uyarısı: ‘Bazı hastalıklar çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmesi ile bulaşır’

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı’nda etin nasıl tüketilmesi gerektiği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Artan et tüketiminin sağlık üzerinde oluşturacağı olumsuz... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T14:08+0300

2024-06-14T14:08+0300

2024-06-14T14:08+0300

yaşam

kurban bayramı

et

az pişmiş et

diyetisyen

çiğ

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Sağlıklı ve dengeli beslenme açısından etin pişirilme yönteminden porsiyon kontrolüne kadar birçok ayrıntıya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Rümeysa Halıcı, "Bazı hastalıklar çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmesi ile bulaşır" dedi.'Bazı hastalıklar çiğ ve az pişmiş etlerin tüketilmesi ile bulaşır'Halıcı, özellikle kurbanlığın alış sürecinde veteriner kontrolü olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtirken, “Uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından çok önemlidir. Bazı hayvanlarda olan hastalıklar direkt insanlara bulaşabilmektedir” dedi.Etlerin kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gerektiğine dikkati çeken Halıcı, “Bazı zoonoz hastalıkların çiğ veya az pişmiş etlerin yenmesiyle bulaştığı akıldan çıkarılmamalıdır. Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında kişisel hijyen kuralları ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.'Etler buzdolabında 48 saat bekletilmeli'Etlerin sindirimi zor besinler olduğunu vurgulayan Halıcı, “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik pişirme ve sindirme konusunda bizleri zorlamaktadır. Özellikle sindirim sistemi hastalığı olan kişilerde kurban etlerinin tüketimi hemen olmamalıdır. Etler buzdolabında 48 saat beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Bu dönemde yine sakatat tüketimi de artmaktadır. Sakatatlar kan değerlerindeki kolesterolü yükselttiği için kalp-damar hastalığı olan ve kolesterolü yüksek bireylerin sakatattan kaçınması gerekmektedir” diye konuştu.'Et ateşe çok yaklaştırılmamalı ve yüksek ateşte pişirilmemeli'Diyetisyen Zeynep Rümeysa Halıcı, etlerin pişirme yöntemlerinin Kurban Bayramı’nda bilinmesi gereken en önemli hususlardan birisi olduğunu vurguladı. Halıcı, “Eti ızgarada pişirirken ateşe çok yakınlaştırmak doğru değildir. Etin ateşle arasındaki yakınlık arttıkça ette kömürleşme oluşmakta ve kanserojen maddeler ortaya çıkabilmektedir. Etleri pişirirken dışarıdan hayvansal yağlar veya kızartma yağları ile et birleşmemeli kendi yağı ile pişirme yöntemi tercih edilmelidir” ifadesini kullandı.Etlerin iç sıcaklığının en az 75 derece olması gerektiğinin altını çizen Halıcı, konuşmasına şöyle devam etti:'Çiğ et kesilen tahtada sebze doğramayın'"Et kolay bozulabilen ve potansiyel risk taşıyan besin grubu içerisinde yer almaktadır" diyen Halıcı, bu sebeple dondurulan etin kullanılacağı zaman buzluktan çıkarılıp hemen pişirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Halıcı açıklamalarını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/kurban-bayrami-oncesi-uzmanlar-uyariyor-et-tuketmek-icin-acele-etmeyin-en-az-bir-hafta-beklemeli-1084836386.html

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kurban bayramı, et, az pişmiş et, diyetisyen, çiğ