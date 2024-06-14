https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/klima-ve-vantilator-kullanimina-dikkat-yaz-aylarinda-elektrik-faturalarinizi-dusurmenin-yollari-ne-1084834205.html

Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?

Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?

Sputnik Türkiye

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte elektrik faturalarında da yükseliş gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle klima kullanımına dikkat çekiyor ve enerji... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T07:41+0300

2024-06-14T07:41+0300

2024-06-14T07:46+0300

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Yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik faturalarını düşürmek için klima ve vantilatör kullanımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Doğru cihaz seçimi ve verimli kullanım ile serinlerken tasarruf etmek mümkün.Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, serinleme ihtiyacı da artıyor. Sahil bölgelerinde yaşayanlar genellikle klimayı tercih ederken, vantilatörler de sıkça kullanılıyor. Ancak bu cihazların yoğun kullanımı elektrik faturalarında ciddi artışlara neden olabiliyor.Klima kullanımı ve elektrik faturalarına etkisiLimak Enerji'nin verilerine göre, yaz aylarında klima kullanımı, evlerde elektrik tüketimini yüzde 50'ye kadar artırabiliyor. Örneğin, 12.000 BTU'luk bir klima aylık 82 TL ek maliyet getirebiliyor. Klima seçerken BTU ve watt değerine dikkat etmek, enerji tüketimini kontrol altında tutmak açısından önemli.BTU değerine göre tüketimBTU, klimaların soğutma kapasitesini belirler. BTU değeri arttıkça enerji tüketimi de yükselir. 9.000 BTU'luk bir klima saatte yaklaşık 0.8 kWh enerji harcarken, 18.000 BTU'luk bir klima saatte 1.78 kWh enerji tüketir. Bu nedenle, ihtiyacınıza uygun BTU değerinde klima seçmek, enerji tasarrufu sağlar.Klima mı, vantilatör mü?Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.Vantilatörler daha ekonomik bir alternatifKüçük alanlarda vantilatörler, klima kadar etkili olmasa da daha düşük enerji tüketimi sağlar. Ortalama 50-100 watt arasında enerji harcayan vantilatörler, aylık elektrik faturasına 15-25 TL arasında ek maliyet getirir. Bu nedenle, vantilatörler enerji tüketimi açısından daha ekonomiktir.Klima seçimi ve doğru kullanımEnerji tasarrufu i̇çin i̇puçları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emekli-maaslari-ne-zaman-odenecek-emekli-maaslari-bayramdan-once-odenecek-mi-son-dakika-kurban-1084787235.html

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