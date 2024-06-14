Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtlar ortaya çıktı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/klima-ve-vantilator-kullanimina-dikkat-yaz-aylarinda-elektrik-faturalarinizi-dusurmenin-yollari-ne-1084834205.html
Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?
Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?
Sputnik Türkiye
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte elektrik faturalarında da yükseliş gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle klima kullanımına dikkat çekiyor ve enerji... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T07:41+0300
2024-06-14T07:46+0300
ekonomi
elektrik
elektrik zammı
elektrik faturası
elektrik borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/16/1055762315_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_977ba9b0f874761ee99ad0bbbf7301df.jpg
Yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik faturalarını düşürmek için klima ve vantilatör kullanımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Doğru cihaz seçimi ve verimli kullanım ile serinlerken tasarruf etmek mümkün.Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, serinleme ihtiyacı da artıyor. Sahil bölgelerinde yaşayanlar genellikle klimayı tercih ederken, vantilatörler de sıkça kullanılıyor. Ancak bu cihazların yoğun kullanımı elektrik faturalarında ciddi artışlara neden olabiliyor.Klima kullanımı ve elektrik faturalarına etkisiLimak Enerji'nin verilerine göre, yaz aylarında klima kullanımı, evlerde elektrik tüketimini yüzde 50'ye kadar artırabiliyor. Örneğin, 12.000 BTU'luk bir klima aylık 82 TL ek maliyet getirebiliyor. Klima seçerken BTU ve watt değerine dikkat etmek, enerji tüketimini kontrol altında tutmak açısından önemli.BTU değerine göre tüketimBTU, klimaların soğutma kapasitesini belirler. BTU değeri arttıkça enerji tüketimi de yükselir. 9.000 BTU'luk bir klima saatte yaklaşık 0.8 kWh enerji harcarken, 18.000 BTU'luk bir klima saatte 1.78 kWh enerji tüketir. Bu nedenle, ihtiyacınıza uygun BTU değerinde klima seçmek, enerji tasarrufu sağlar.Klima mı, vantilatör mü?Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.Vantilatörler daha ekonomik bir alternatifKüçük alanlarda vantilatörler, klima kadar etkili olmasa da daha düşük enerji tüketimi sağlar. Ortalama 50-100 watt arasında enerji harcayan vantilatörler, aylık elektrik faturasına 15-25 TL arasında ek maliyet getirir. Bu nedenle, vantilatörler enerji tüketimi açısından daha ekonomiktir.Klima seçimi ve doğru kullanımEnerji tasarrufu i̇çin i̇puçları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/emekli-maaslari-ne-zaman-odenecek-emekli-maaslari-bayramdan-once-odenecek-mi-son-dakika-kurban-1084787235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/16/1055762315_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_7f30e1042e0e5db5fcd038250969cb63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
klima elektrik tüketimi, klima elektrik faturası hesaplama, klima fan modu elektrik tüketimi, klima mı vantilatör mü
klima elektrik tüketimi, klima elektrik faturası hesaplama, klima fan modu elektrik tüketimi, klima mı vantilatör mü

Klima ve vantilatör kullanımına dikkat: Yaz aylarında elektrik faturalarınızı düşürmenin yolları ne?

07:41 14.06.2024 (güncellendi: 07:46 14.06.2024)
© AAKlima
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AA
Abone ol
Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte elektrik faturalarında da yükseliş gözlemleniyor. Uzmanlar, özellikle klima kullanımına dikkat çekiyor ve enerji tasarrufu için önemli ipuçları sunuyor. Peki, Klima ne kadar elektrik tüketir? Elektrik faturasından tasarruf etmenin yolları ne? Sputnik'in derlemesinde...
Yaz aylarında enerji tasarrufu sağlamak ve elektrik faturalarını düşürmek için klima ve vantilatör kullanımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Doğru cihaz seçimi ve verimli kullanım ile serinlerken tasarruf etmek mümkün.
Haziran ayının gelmesiyle sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken, serinleme ihtiyacı da artıyor. Sahil bölgelerinde yaşayanlar genellikle klimayı tercih ederken, vantilatörler de sıkça kullanılıyor. Ancak bu cihazların yoğun kullanımı elektrik faturalarında ciddi artışlara neden olabiliyor.

Klima kullanımı ve elektrik faturalarına etkisi

Limak Enerji'nin verilerine göre, yaz aylarında klima kullanımı, evlerde elektrik tüketimini yüzde 50'ye kadar artırabiliyor. Örneğin, 12.000 BTU'luk bir klima aylık 82 TL ek maliyet getirebiliyor. Klima seçerken BTU ve watt değerine dikkat etmek, enerji tüketimini kontrol altında tutmak açısından önemli.

BTU değerine göre tüketim

BTU, klimaların soğutma kapasitesini belirler. BTU değeri arttıkça enerji tüketimi de yükselir. 9.000 BTU'luk bir klima saatte yaklaşık 0.8 kWh enerji harcarken, 18.000 BTU'luk bir klima saatte 1.78 kWh enerji tüketir. Bu nedenle, ihtiyacınıza uygun BTU değerinde klima seçmek, enerji tasarrufu sağlar.

Klima mı, vantilatör mü?

Vantilatörlere kıyasla kuşkusuz açık ara daha iyi bir soğutma sağlayan klimalar, vantilatörlere göre ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip. Bu durum göz önüne alındığında vantilatör ile idare edilebilecek sıcaklıklarda vantilatörün tercih edilmesi, eğer sıcaklık daha da yüksekse önce vantilatör çalıştırarak, ortamı biraz serinlettikten sonra vantilatörü kapatarak klimayı çalıştırmak elektrik tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.

Vantilatörler daha ekonomik bir alternatif

Küçük alanlarda vantilatörler, klima kadar etkili olmasa da daha düşük enerji tüketimi sağlar. Ortalama 50-100 watt arasında enerji harcayan vantilatörler, aylık elektrik faturasına 15-25 TL arasında ek maliyet getirir. Bu nedenle, vantilatörler enerji tüketimi açısından daha ekonomiktir.

Klima seçimi ve doğru kullanım

1.
Alan büyüklüğü: Küçük alanlar için duvar tipi klimalar, geniş alanlar için salon tipi veya merkezi klimalar tercih edilmelidir.
2.
BTU değeri: Kullanılacak alanın büyüklüğüne uygun BTU değeri seçilmelidir.
3.
Enerji verimliliği: Enerji verimliliği yüksek klimalar tercih edilmeli ve EER değerine dikkat edilmelidir.
4.
Bakım: Klimanın verimli çalışması için düzenli bakım yaptırılmalıdır.

Enerji tasarrufu i̇çin i̇puçları

1.
Sıcaklık ayarı: Klimanızı 23-26 derece arasında ayarlayarak enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
2.
Güneş isısını kesin: Perde, jaluzi veya kepenk kullanarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.
3.
Hava giriş çıkışını kapatmayın: Klimanın iç ve dış ünitelerinin hava giriş çıkışının kapanmamasına dikkat edin.
4.
Nem alma modu: Nemli günlerde klimayı nem alma modunda çalıştırın.
5.
Filtre temizliği: Filtreleri düzenli olarak temizleyin ve periyodik bakım yaptırın.
6.
Pencere izolasyonu: Pencerelerden sıcak hava girişini engellemek için izolasyon malzemeleri kullanın.
7.
Tavan vantilatörü: Hava sirkülasyonunu artırmak için tavan vantilatörü kullanın.
8.
Fırın ve ocak kullanımı: Fırın ve ocağı uzun süre kullanmaktan kaçının, bu cihazlar evi ısıtarak klimanın daha fazla çalışmasına neden olur.
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
EKONOMİ
16 milyonun gözü banka hesaplarında: Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Bayrama yetişecek mi?
Dün, 07:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала