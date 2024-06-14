https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/iyi-parti-istanbul-milletvekili-istifa-etti-parti-kurulus-amac-ve-ilkelerinden-uzaklasti-1084848281.html
İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’
İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’
Sputnik Türkiye
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T12:54+0300
2024-06-14T12:54+0300
2024-06-14T12:57+0300
politika
iyi parti
istifa
kongre
2024 yerel seçimleri
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079639134_0:10:641:371_1920x0_80_0_0_562a1c6e55fe0bfcdefb68f39f24d64a.jpg
İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz şu ifadeleri kullandı:İzsiz'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/erdogan-aksener-gorusmesi-basladi-1084536355.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079639134_68:0:575:380_1920x0_80_0_0_d2406b11d8f8bb4836b2fe7c32fc9d1f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iyi parti, istifa, kongre, 2024 yerel seçimleri, istanbul
iyi parti, istifa, kongre, 2024 yerel seçimleri, istanbul
İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’
12:54 14.06.2024 (güncellendi: 12:57 14.06.2024)
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.
Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz şu ifadeleri kullandı:
Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.
İzsiz'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.