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İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’
İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’
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İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz şu ifadeleri kullandı:İzsiz'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.
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iyi parti, istifa, kongre, 2024 yerel seçimleri, istanbul
iyi parti, istifa, kongre, 2024 yerel seçimleri, istanbul

İYİ Parti İstanbul Milletvekili istifa etti: ‘Parti, kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştı’

12:54 14.06.2024 (güncellendi: 12:57 14.06.2024)
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-İYİ Parti
İYİ Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / YUNUS EMRE AYTEKİN-
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İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan İYİ Parti'nin kuruluş amaç ve ilkelerinden uzaklaştığını belirtti.
Genel seçim sonrası İYİ Parti'de yaşanan gelişmeleri hatırlatan İzsiz şu ifadeleri kullandı:
Genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre, yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Siyasetçi, nesillerin hayatını müspet yönde etkileyip değiştirecek kılavuz olmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in dediği gibi, kürenin kanunu hareket, insanının kanunu hürriyettir. Dünya dönüşüyle, siyaset ve insan duruşuyla anlamlı ve açıklayıcıdır. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.
İzsiz'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.
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