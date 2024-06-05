https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/erdogan-aksener-gorusmesi-basladi-1084536355.html
Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı
Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi başladı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T17:07+0300
2024-06-05T17:07+0300
2024-06-05T17:09+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103588/64/1035886478_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_158d4452702d6f67df19d409fc2da885.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103588/64/1035886478_0:0:1107:830_1920x0_80_0_0_5a6ac77d366a2a5b479ec887b0eb8908.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, son dakika, meral akşener
recep tayyip erdoğan, son dakika, meral akşener
Erdoğan-Akşener görüşmesi başladı
17:07 05.06.2024 (güncellendi: 17:09 05.06.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile sürpriz görüşmesi başladı.