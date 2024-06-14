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İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı
İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T21:45+0300
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istanbul
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maltepe
hırsızlık
kedi
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Maltepe’de yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran kişi daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.‘Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz’Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/oto-hirsizliginda-6-subat-detayi-change-yontemiyle-trafige-cikariyorlar-1084639366.html
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istanbul, maltepe, hırsızlık, kedi

İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı

21:45 14.06.2024
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZORİstanbul Maltepe'de cadde yürüyen bir şahıs sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Maltepe'de cadde yürüyen bir şahıs sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - AYKUT ZOR
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İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Maltepe’de yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran kişi daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

‘Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz’

Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.
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