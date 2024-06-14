https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/istanbulda-kedi-hirsizligi-olayi-once-sevdi-sonra-caldi-1084867279.html

İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı

İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T21:45+0300

2024-06-14T21:45+0300

2024-06-14T21:45+0300

istanbul

türkiye

maltepe

hırsızlık

kedi

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Maltepe’de yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran kişi daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.‘Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz’Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/oto-hirsizliginda-6-subat-detayi-change-yontemiyle-trafige-cikariyorlar-1084639366.html

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istanbul, maltepe, hırsızlık, kedi