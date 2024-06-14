https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/istanbulda-kedi-hirsizligi-olayi-once-sevdi-sonra-caldi-1084867279.html
İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı
İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T21:45+0300
2024-06-14T21:45+0300
2024-06-14T21:45+0300
istanbul
türkiye
maltepe
hırsızlık
kedi
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Maltepe’de yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran kişi daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.‘Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz’Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/oto-hirsizliginda-6-subat-detayi-change-yontemiyle-trafige-cikariyorlar-1084639366.html
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istanbul, maltepe, hırsızlık, kedi
istanbul, maltepe, hırsızlık, kedi
İstanbul'da kedi hırsızlığı olayı: Önce sevdi, sonra çaldı
İstanbul Maltepe’de cadde yürüyen bir kişi sevme bahanesiyle yanına çağırdığı kediyi çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Maltepe’de yaşanan olayda, caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, esnafın yaklaşık 2.5 aydır baktığı Gece isimli kediyi dükkanın önünde fark etti. Kediyi sevme bahanesiyle yanına çağıran kişi daha sonra kucakladığı kediyi çalarak kayıplara karıştı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
‘Sevme bahanesiyle çaldı, esnaf olarak korkuyoruz’
Mahalle esnafı İrem Genç, “Mahalle esnafı olarak gece isimli kedimize yaklaşık 2.5 aydır bakıyorduk. Yoldan geçen bir şahıs sevme bahanesiyle kediye yaklaşıyor. Önce yemek tarzı bir şey veriyor daha sonra dükkandan kediyi zorla çekerek alıyor. Şiddetli bir şekilde bacağından tutarak alıyor. Esnaf olarak hepimiz üzgünüz. Yetkililerden bu şahısın bulunmasını istiyoruz. Biz de korkuyoruz. İnşallah bir yuva bulmuştur diye umuyoruz ama adamın alışından da şüpheliyiz” diye konuştu.