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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/istanbulda-forex-dolandiriciligi-42-supheli--tutuklandi-1084828994.html
İstanbul'da forex dolandırıcılığı: 42 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da forex dolandırıcılığı: 42 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T00:39+0300
2024-06-14T00:44+0300
forex
türkiye
operasyon
dolandırıcılık
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla mağdurları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.Suç örgütü üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi.Dönen tutar yaklaşık 3 milyar liraSuç örgütünün birçok kişiyi mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı.Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden 64'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/sahte-karavan-cetesi-yakalandi-5-milyon-500-bin-tl-dolandirdilar-1084825137.html
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forex, operasyon, dolandırıcılık
forex, operasyon, dolandırıcılık

İstanbul'da forex dolandırıcılığı: 42 şüpheli tutuklandı

00:39 14.06.2024 (güncellendi: 00:44 14.06.2024)
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞANİstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde Forex piyasası yatırım dolandırıcılığı ile ilgili 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 kişiye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA / MEHMET FURKAN DOĞAN
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İstanbul'da forex dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan bu tutarların daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği, paraların bir kısmının da bankalardan nakit olarak çekildiği tespit edildi.
17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları para toplama ofislerine götürdüğü, paraların izini kaybettirebilmek için farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği anlaşıldı.
Şüphelilerin daha sonra çağrı merkezi kanalıyla mağdurları kar vaadiyle sisteme dahil ederek, forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.
Suç örgütü üyelerinden bir kısmının çağrı merkezi, bir kısmının ise finansal yapılanmayı oluşturdukları, örgüt elebaşının kendisine tabi yöneticilerle tüm bu ağı yönettiği belirlendi.

Dönen tutar yaklaşık 3 milyar lira

Suç örgütünün birçok kişiyi mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.
Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı.
Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.
Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 64'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.
Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.
Sahte karavan çetesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar
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