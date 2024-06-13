https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/sahte-karavan-cetesi-yakalandi-5-milyon-500-bin-tl-dolandirdilar-1084825137.html

Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar

Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar

Sputnik Türkiye

İnternette sahte karavan ilanı vererek iletişime geçtikleri mağdurları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle 5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütüne... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T20:19+0300

2024-06-13T20:19+0300

2024-06-13T20:24+0300

türkiye

karavan

ilan

dolandırıcılık

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Müştekilerden kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi. Bu yöntemle birçok kişinin dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş çıkışı olduğu da bildirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 13 şüpheliye yönelik 10 Haziran eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polisten-evini-kacak-dis-poliklinigine-cevirerek-tedavi-yapan-ve-dis-takan-sahsa-operasyon-1084797701.html

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