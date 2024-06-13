https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/sahte-karavan-cetesi-yakalandi-5-milyon-500-bin-tl-dolandirdilar-1084825137.html
Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar
Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar
Sputnik Türkiye
İnternette sahte karavan ilanı vererek iletişime geçtikleri mağdurları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle 5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütüne... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T20:19+0300
2024-06-13T20:19+0300
2024-06-13T20:24+0300
türkiye
karavan
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dolandırıcılık
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Müştekilerden kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi. Bu yöntemle birçok kişinin dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş çıkışı olduğu da bildirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 13 şüpheliye yönelik 10 Haziran eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/polisten-evini-kacak-dis-poliklinigine-cevirerek-tedavi-yapan-ve-dis-takan-sahsa-operasyon-1084797701.html
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karavan , ilan, dolandırıcılık
karavan , ilan, dolandırıcılık
Sahte karavan çetesi yakalandı: 5 milyon 500 bin TL dolandırdılar
20:19 13.06.2024 (güncellendi: 20:24 13.06.2024)
İnternette sahte karavan ilanı vererek iletişime geçtikleri mağdurları kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle 5 milyon 500 bin TL dolandıran suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B.'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi.
Müştekilerden kaparo ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.
Bu yöntemle birçok kişinin dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş çıkışı olduğu da bildirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 13 şüpheliye yönelik 10 Haziran eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.