https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ingiliz-futbol-efsanesi-rio-ferdinand-euro-2024te-turkiye-tahminini-acikladi-1084843160.html

İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı

İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı

Sputnik Türkiye

Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T10:49+0300

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spor

rio ferdinand

euro 2024

türkiye

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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ifade eden Ferdinand, Almanya'nın turnuvayı ikinci tamamlayacağı tahmininde bulundu.Gol krallığı için adayının Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.

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rio ferdinand, euro 2024, türkiye