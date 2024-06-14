https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/ingiliz-futbol-efsanesi-rio-ferdinand-euro-2024te-turkiye-tahminini-acikladi-1084843160.html
İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı
İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:49+0300
2024-06-14T10:49+0300
2024-06-14T10:49+0300
spor
rio ferdinand
euro 2024
türkiye
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ifade eden Ferdinand, Almanya'nın turnuvayı ikinci tamamlayacağı tahmininde bulundu.Gol krallığı için adayının Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.
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rio ferdinand, euro 2024, türkiye
rio ferdinand, euro 2024, türkiye
İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı
Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu açıkladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor.
Turnuvanın açılış karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.
EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.
İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ifade eden Ferdinand, Almanya'nın turnuvayı ikinci tamamlayacağı tahmininde bulundu.
Gol krallığı için adayının Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.