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İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı
İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı
Sputnik Türkiye
Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu açıkladı. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor. Turnuvanın açılış karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ifade eden Ferdinand, Almanya'nın turnuvayı ikinci tamamlayacağı tahmininde bulundu.Gol krallığı için adayının Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.
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rio ferdinand, euro 2024, türkiye
rio ferdinand, euro 2024, türkiye

İngiliz futbol efsanesi Rio Ferdinand Euro 2024'te 'Türkiye' tahminini açıkladı

10:49 14.06.2024
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYSRio ferdinand
Rio ferdinand - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AFP 2023 / GABRIEL BOUYS
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Manchester United'ın efsane futbolcularından Rio Ferdinand, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için sürpriz adayının Türkiye olduğunu açıkladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 bugün oynanacak karşılaşmayla başlıyor.
Turnuvanın açılış karşılaşmasında Almanya ile İskoçya karşı karşı gelecek.

EURO 2024 öncesinde Rio Ferdinand turnuvayla ilgili tahminlerini TNT Sports'a açıkladı.

İngiltere'nin turnuvayı kazanacağını ifade eden Ferdinand, Almanya'nın turnuvayı ikinci tamamlayacağı tahmininde bulundu.

Gol krallığı için adayının Kylian Mbappe olduğunu belirten Ferdinand, sürpriz adayının Türkiye olduğunu söyledi.
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