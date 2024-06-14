https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/fenerbahcenin-avusturya-kampi-programi-belli-oldu-1084842460.html
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı programı belli oldu
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T10:36+0300
2024-06-14T10:36+0300
2024-06-14T10:36+0300
spor
fenerbahçe
avusturya
kamp
hazırlık maçı
hajduk split
strasbourg
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2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecek.Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:
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fenerbahçe - admira wacker, fenerbahçe - hajduk split, fenerbahçe – strasbourg, fenerbahçe hazırlık maçları, fenerbahçe avusturya kampı
fenerbahçe - admira wacker, fenerbahçe - hajduk split, fenerbahçe – strasbourg, fenerbahçe hazırlık maçları, fenerbahçe avusturya kampı
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı programı belli oldu
Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.
2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.
Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul’a dönecek.
Sarı-lacivertlilerin kamp programı dahilinde oynayacağı maçların programı şu şekilde:
6 Temmuz Cumartesi - 19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker (BSFZ Arena)
10 Temmuz Çarşamba - 19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split (Merkur Arena)
13 Temmuz Cumartesi - 18.30 Fenerbahçe - Strasbourg (Merkur Arena)