https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-chp-heyetinin-gorusme-tarihi-belli-oldu-1084850884.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP ekonomi kurmayları arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi belli oldu. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T14:18+0300
2024-06-14T14:18+0300
2024-06-14T15:25+0300
politika
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve CHP heyeti arasında yapılacak görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.Görüşmede CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in olacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/bakan-simsek-borsaya-yonelik-taslak-vergi-calismasini-bir-sureligine-erteliyoruz-1084822854.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu
14:18 14.06.2024 (güncellendi: 15:25 14.06.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP ekonomi kurmayları arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi belli oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve CHP heyeti arasında yapılacak görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.
Görüşmede CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in olacağı aktarıldı.