https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-ile-chp-heyetinin-gorusme-tarihi-belli-oldu-1084850884.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile CHP heyetinin görüşme tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP ekonomi kurmayları arasında gerçekleşmesi planlanan görüşmenin tarihi belli oldu. 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T14:18+0300

2024-06-14T14:18+0300

2024-06-14T15:25+0300

politika

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve CHP heyeti arasında yapılacak görüşmenin, 24 Haziran Pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.Görüşmede CHP heyetinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ile Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir'in olacağı aktarıldı.

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekonomi