https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/hatayspordan-hatay-icin-hatayspor-icin-el-ele-mesaji-1084829321.html

Hatayspor'dan 'Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele' mesajı

Hatayspor'dan 'Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele' mesajı

Sputnik Türkiye

Hatayspor'dan yayımlanan mesajda "Güçlü ve yeni vizyon anlayışımız ile çok daha güçlü bir Hatayspor oluşturma konusunda Hatay'ın tüm renkleri olarak mutabakat... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T01:03+0300

2024-06-14T01:03+0300

2024-06-14T01:03+0300

spor

hatayspor

hatayspor

mesaj

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, "Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele" mesajı yayımladı.Kulüpten, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan adına ortak yapıldığı bildirilen açıklamada, Hatay'da birçok alanda olduğu gibi sporda da birlikteliği sağlamanın gururunun yaşandığı belirtildi.Çok zor günler geçiren Hatay'ın yüzünü bir nebze güldüren Hatayspor için hep birlikte güçlü bir kadroyla yola çıkıldığının kaydedildiği açıklamada, "Uzun yıllardan bu yana gurur ve sevinç kaynağımız olan Hatayspor'umuz için ilimizin önde gelen tüm aktörleri olarak taşın altına elimizi ve hatta gövdemizi koymak üzere anlaşmış ve kenetlenmiş durumdayız" ifadeleri kullanıldı. ​​​​​​​Bundan sonraki süreçte Hatayspor için canla başla mücadele edileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:Hatay olarak el ele verip bir çatı altında toplanıldığının belirtildiği açıklamada, "Sporun birleştirici gücüne Hatayspor sevgisi de eklenince bu birliktelikle hedefimiz güçlü bir Hatayspor oluşturmaktır" denildi.Keyifle ve gururla izlenecek Hatayspor oluşturma konusunda destek verenlere teşekkür edildiği açıklamada, "Bugüne kadar bizden bir an olsun desteğini esirgemeyen taraftarlarımızı bundan sonraki süreçte daha fazla birbirimize ve Hatayspor'umuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Hatay İçin Hatayspor İçin El Ele" ifadelerine yer verildi.

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hatayspor, hatayspor, mesaj