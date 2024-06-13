https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/istanbulda-agir-tonajli-araclarin-sehirden-cikisina-kisitlama-karari-2-gun-surecek-1084826117.html

İstanbul'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı: 2 gün sürecek

İstanbul'da ağır tonajlı araçların şehirden çıkışına kısıtlama kararı: 2 gün sürecek

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ağır tonajlı araçların 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü 05.00'e kadar D-100, Kuzey Marmara, TEM ve tüm bağlantı yolları... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T21:00+0300

2024-06-13T21:00+0300

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri Talimatı gereğince, 2024 Kurban Bayramı tatili ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.Kamyon, çekici, TIR gibi ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O-3 (TEM) ve tüm bağlantı yolları ile kentin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:Açıklamada, ağır tonajlı araçların doğu-batı yönünde şehre girmesine yönelik herhangi bir kısıtlama kararı alınmadığı kaydedildi.

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