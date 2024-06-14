https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/filistin-israilin-operasyonu-yuzunden-her-gun-20-milyon-kaybediyoruz-1084833798.html

Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz

Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz

Sputnik Türkiye

Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur, İsrail’in askeri operasyonu yüzünden Gazze Şeridi’nde üretimin tamamen, Batı Şeria’da da kısmen durması nedeniyle... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T07:11+0300

2024-06-14T07:11+0300

2024-06-14T07:26+0300

israil- filistin çatışması

filistin

israil

israil ordusu

gazze

batı şeria

ekonomi

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Sputnik’e konuşan Filistin Ekonomi Bakanı El-Amur, “Filistin ekonomisi, İsrail saldırganlığının bir sonucu olarak eşi benzeri görülmemiş ve geniş kapsamlı bir darbe aldı. Bu saldırganlık ekonomimizin tüm itici güçlerini devre dışı bıraktı" ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları nedeniyle Filistin'de yoksulluk oranının nüfusun yüzde 58,4'üne yükseldiğini ve 1,74 milyon kişinin daha yoksullaştığını bildirmişti.Saldırılar, Filistin halkı ve ekonomisi üzerinde yıkıcı etki bıraktıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Gazze'deki savaş şu ana kadar Filistin halkının yoksulluğunu daha da artırırken, ülkenin milli gelirini düşürdü. İsrail'in saldırıları, işsizliği artırıp istihdamı azaltırken, temel kalkınma göstergeleri olan eğitim ve sağlık hizmetleri ciddi biçimde kesintiye uğradı. İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde Filistin'de sosyoekonomik durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.Rapora göre, Filistin ekonomisi İsrail saldırılarında 6 ayda reel Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 25,8'ini kaybetti.Filistin'in reel GSYH'sindeki kaybın savaşın ilk 6 ayında yüzde 25,8 veya 7,1 milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarılırken, saldırıların devam etmesi halinde GSYH kaybının 7 ayda yüzde 26,9'a, 8 ayda yüzde 27,9'a ve 9 ayda yüzde 29'a veya 7,6 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.Filistin GSYH'sindeki kayıp 7 ayda 7,1 milyar dolarSaldırıların ilk 6 ayında yoksulluğun yüzde 114,2 arttığı, Filistin'deki yoksulluk oranının nüfusun yüzde 26,7'sinden yüzde 57,2'sine yükseldiği belirtilen raporda, yaklaşık 1,67 milyon kişinin daha yoksulluğa itilmesiyle yoksul sayısının 3,13 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.Saldırıların başlamasından 7 ay sonra Filistin'in GSYH'sindeki kaybın 7,1 milyar dolar olacağı, yoksulluk oranının ise yüzde 118,7 artarak nüfusun yüzde 58,4'üne yükseleceği tahmin edildi.Savaşın 9 aya kadar devam etmesi halinde yoksulluk oranının nüfusun yüzde 60,7'ye çıkmasının beklendiğine işaret edilen raporda, bunun orta sınıfın büyük bir bölümünü yoksulluk sınırının altına iteceği ve yoksulluk içinde yaşan insan sayısını 1,86 milyon artıracağı belirtildi.Raporda, saldırılardan önce yüzde 25,7 olan işgal altındaki Filistin topraklarındaki işsizlik oranının 6 ayda yüzde 46,1'e ulaştığı ve 9. ayda yüzde 47,8'e yükselebileceği tahmin edildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-lubnanda-yangin-cikarmak-icin-mancinikla-saldiri-duzenliyor-1084808850.html

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filistin, israil, israil ordusu, gazze, batı şeria, ekonomi