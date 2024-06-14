Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Bölgemizde yaşanan son gelişmeler
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’ya yönelik yaptırım görüşmelerinde en büyük engel Almanya
18:27
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
19:17
2 dk
SESLİ HABER
Norveçli siyaset bilimci: Putin, Batı’yı uyarmıştı
20:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtlar ortaya çıktı
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/filistin-israilin-operasyonu-yuzunden-her-gun-20-milyon-kaybediyoruz-1084833798.html
Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz
Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz
Sputnik Türkiye
Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur, İsrail’in askeri operasyonu yüzünden Gazze Şeridi’nde üretimin tamamen, Batı Şeria’da da kısmen durması nedeniyle... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T07:11+0300
2024-06-14T07:26+0300
israil- filistin çatışması
filistin
israil
israil ordusu
gazze
batı şeria
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102463/20/1024632043_0:58:1100:677_1920x0_80_0_0_82a033f1b9d99f315e25125afb834899.jpg
Sputnik’e konuşan Filistin Ekonomi Bakanı El-Amur, “Filistin ekonomisi, İsrail saldırganlığının bir sonucu olarak eşi benzeri görülmemiş ve geniş kapsamlı bir darbe aldı. Bu saldırganlık ekonomimizin tüm itici güçlerini devre dışı bıraktı" ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları nedeniyle Filistin'de yoksulluk oranının nüfusun yüzde 58,4'üne yükseldiğini ve 1,74 milyon kişinin daha yoksullaştığını bildirmişti.Saldırılar, Filistin halkı ve ekonomisi üzerinde yıkıcı etki bıraktıBirleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Gazze'deki savaş şu ana kadar Filistin halkının yoksulluğunu daha da artırırken, ülkenin milli gelirini düşürdü. İsrail'in saldırıları, işsizliği artırıp istihdamı azaltırken, temel kalkınma göstergeleri olan eğitim ve sağlık hizmetleri ciddi biçimde kesintiye uğradı. İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde Filistin'de sosyoekonomik durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.Rapora göre, Filistin ekonomisi İsrail saldırılarında 6 ayda reel Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 25,8'ini kaybetti.Filistin'in reel GSYH'sindeki kaybın savaşın ilk 6 ayında yüzde 25,8 veya 7,1 milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarılırken, saldırıların devam etmesi halinde GSYH kaybının 7 ayda yüzde 26,9'a, 8 ayda yüzde 27,9'a ve 9 ayda yüzde 29'a veya 7,6 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.Filistin GSYH'sindeki kayıp 7 ayda 7,1 milyar dolarSaldırıların ilk 6 ayında yoksulluğun yüzde 114,2 arttığı, Filistin'deki yoksulluk oranının nüfusun yüzde 26,7'sinden yüzde 57,2'sine yükseldiği belirtilen raporda, yaklaşık 1,67 milyon kişinin daha yoksulluğa itilmesiyle yoksul sayısının 3,13 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.Saldırıların başlamasından 7 ay sonra Filistin'in GSYH'sindeki kaybın 7,1 milyar dolar olacağı, yoksulluk oranının ise yüzde 118,7 artarak nüfusun yüzde 58,4'üne yükseleceği tahmin edildi.Savaşın 9 aya kadar devam etmesi halinde yoksulluk oranının nüfusun yüzde 60,7'ye çıkmasının beklendiğine işaret edilen raporda, bunun orta sınıfın büyük bir bölümünü yoksulluk sınırının altına iteceği ve yoksulluk içinde yaşan insan sayısını 1,86 milyon artıracağı belirtildi.Raporda, saldırılardan önce yüzde 25,7 olan işgal altındaki Filistin topraklarındaki işsizlik oranının 6 ayda yüzde 46,1'e ulaştığı ve 9. ayda yüzde 47,8'e yükselebileceği tahmin edildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/israil-ordusu-lubnanda-yangin-cikarmak-icin-mancinikla-saldiri-duzenliyor-1084808850.html
filistin
israil
gazze
batı şeria
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102463/20/1024632043_60:0:1041:736_1920x0_80_0_0_bb0b29eae0d131e24f34f8bc768fdd12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin, israil, israil ordusu, gazze, batı şeria, ekonomi
filistin, israil, israil ordusu, gazze, batı şeria, ekonomi

Filistin: İsrail’in operasyonu yüzünden her gün 20 milyon kaybediyoruz

07:11 14.06.2024 (güncellendi: 07:26 14.06.2024)
© AP Photoİsrail ve Filistin bayrak
İsrail ve Filistin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© AP Photo
Abone ol
Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed El-Amur, İsrail’in askeri operasyonu yüzünden Gazze Şeridi’nde üretimin tamamen, Batı Şeria’da da kısmen durması nedeniyle Filistin ekonomisinin günde yaklaşık 20 milyon dolar kaybettiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Filistin Ekonomi Bakanı El-Amur, “Filistin ekonomisi, İsrail saldırganlığının bir sonucu olarak eşi benzeri görülmemiş ve geniş kapsamlı bir darbe aldı. Bu saldırganlık ekonomimizin tüm itici güçlerini devre dışı bıraktı" ifadesini kullandı.
Filistin ekonomisinin bu yıl yüzde 10 küçülmesi bekleniyor. Gazze Şeridi'nde üretimin tamamen, Batı Şeria'da da kısmen durması nedeniyle günde yaklaşık 20 milyon dolar kaybediyoruz.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları nedeniyle Filistin'de yoksulluk oranının nüfusun yüzde 58,4'üne yükseldiğini ve 1,74 milyon kişinin daha yoksullaştığını bildirmişti.

Saldırılar, Filistin halkı ve ekonomisi üzerinde yıkıcı etki bıraktı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre Gazze'deki savaş şu ana kadar Filistin halkının yoksulluğunu daha da artırırken, ülkenin milli gelirini düşürdü. İsrail'in saldırıları, işsizliği artırıp istihdamı azaltırken, temel kalkınma göstergeleri olan eğitim ve sağlık hizmetleri ciddi biçimde kesintiye uğradı. İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde Filistin'de sosyoekonomik durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.
Rapora göre, Filistin ekonomisi İsrail saldırılarında 6 ayda reel Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) yüzde 25,8'ini kaybetti.
Filistin'in reel GSYH'sindeki kaybın savaşın ilk 6 ayında yüzde 25,8 veya 7,1 milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarılırken, saldırıların devam etmesi halinde GSYH kaybının 7 ayda yüzde 26,9'a, 8 ayda yüzde 27,9'a ve 9 ayda yüzde 29'a veya 7,6 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Filistin GSYH'sindeki kayıp 7 ayda 7,1 milyar dolar

Saldırıların ilk 6 ayında yoksulluğun yüzde 114,2 arttığı, Filistin'deki yoksulluk oranının nüfusun yüzde 26,7'sinden yüzde 57,2'sine yükseldiği belirtilen raporda, yaklaşık 1,67 milyon kişinin daha yoksulluğa itilmesiyle yoksul sayısının 3,13 milyon kişiye ulaştığı belirtildi.
Saldırıların başlamasından 7 ay sonra Filistin'in GSYH'sindeki kaybın 7,1 milyar dolar olacağı, yoksulluk oranının ise yüzde 118,7 artarak nüfusun yüzde 58,4'üne yükseleceği tahmin edildi.
Savaşın 9 aya kadar devam etmesi halinde yoksulluk oranının nüfusun yüzde 60,7'ye çıkmasının beklendiğine işaret edilen raporda, bunun orta sınıfın büyük bir bölümünü yoksulluk sınırının altına iteceği ve yoksulluk içinde yaşan insan sayısını 1,86 milyon artıracağı belirtildi.
Raporda, saldırılardan önce yüzde 25,7 olan işgal altındaki Filistin topraklarındaki işsizlik oranının 6 ayda yüzde 46,1'e ulaştığı ve 9. ayda yüzde 47,8'e yükselebileceği tahmin edildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 37 bin 232 kişi öldü, 85 bin 37 kişi yaralandı.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail ordusu, Lübnan'da yangın çıkarmak için ‘mancınıkla’ saldırı düzenliyor
Dün, 16:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала