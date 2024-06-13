https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/mourinhonun-fenerbahce-icin-ilk-tespiti-ortaya-cikti-oyunculara-net-mesaj-verdi-1084788300.html

Mourinho'nun Fenerbahçe için ilk tespiti ortaya çıktı: Oyunculara net mesaj verdi

Mourinho'nun Fenerbahçe için ilk tespiti ortaya çıktı: Oyunculara net mesaj verdi

Sputnik Türkiye

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Ali Koç’un yeniden başkan seçilmesinin ardından... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T08:27+0300

2024-06-13T08:27+0300

2024-06-13T08:27+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

tespit

rapor

maç

süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083699559_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_91efdc842a0df02308db6e5776494b51.jpg

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzayı atar atmaz tüm takımı detaylı bir şekilde değerlendirdi. İlk raporunda takımın yavaş oynadığını belirten Mourinho, daha hızlı ve tempolu bir oyun anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.İsmail Kartal dönemindeki sistem nasıldı?İsmail Kartal döneminde önde baskı yaparak topu kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde bu stratejiyi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın en önemli hedeflerinden biri, oyun hızını artırmak olacak.Oyunculara i̇lk mesaj: Daha tempolu oynamalıyızJose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı ilk görüşmede net bir mesaj verdi:Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, yeni sezon öncesi takımın nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceğinin de işareti oldu.Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanıMourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da hız kazanacak. Taraftarlar, yeni sezonda yapılacak transferleri ve takımın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, Mourinho yönetiminde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tespit, rapor, maç, süper lig