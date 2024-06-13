https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/mourinhonun-fenerbahce-icin-ilk-tespiti-ortaya-cikti-oyunculara-net-mesaj-verdi-1084788300.html
Mourinho'nun Fenerbahçe için ilk tespiti ortaya çıktı: Oyunculara net mesaj verdi
Mourinho'nun Fenerbahçe için ilk tespiti ortaya çıktı: Oyunculara net mesaj verdi
Sputnik Türkiye
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Ali Koç’un yeniden başkan seçilmesinin ardından... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T08:27+0300
2024-06-13T08:27+0300
2024-06-13T08:27+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
tespit
rapor
maç
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083699559_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_91efdc842a0df02308db6e5776494b51.jpg
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzayı atar atmaz tüm takımı detaylı bir şekilde değerlendirdi. İlk raporunda takımın yavaş oynadığını belirten Mourinho, daha hızlı ve tempolu bir oyun anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.İsmail Kartal dönemindeki sistem nasıldı?İsmail Kartal döneminde önde baskı yaparak topu kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde bu stratejiyi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın en önemli hedeflerinden biri, oyun hızını artırmak olacak.Oyunculara i̇lk mesaj: Daha tempolu oynamalıyızJose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı ilk görüşmede net bir mesaj verdi:Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, yeni sezon öncesi takımın nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceğinin de işareti oldu.Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanıMourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da hız kazanacak. Taraftarlar, yeni sezonda yapılacak transferleri ve takımın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, Mourinho yönetiminde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/besiktasin-yeni-transferi-istanbulda-formayi-giyip-kartal-pozu-verdi-1084785759.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0b/1083699559_31:0:994:722_1920x0_80_0_0_f645f0c8b98a2308d60bcbde1ac00e97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tespit, rapor, maç, süper lig
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), tespit, rapor, maç, süper lig
Mourinho'nun Fenerbahçe için ilk tespiti ortaya çıktı: Oyunculara net mesaj verdi
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmıştı. Ali Koç’un yeniden başkan seçilmesinin ardından gözler tamamen yeni sezona çevrildi. Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takıma dair hazırladığı ilk rapor ortaya çıktı.
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile imzayı atar atmaz tüm takımı detaylı bir şekilde değerlendirdi. İlk raporunda takımın yavaş oynadığını belirten Mourinho, daha hızlı ve tempolu bir oyun anlayışının benimsenmesi gerektiğini vurguladı.
İsmail Kartal dönemindeki sistem nasıldı?
İsmail Kartal döneminde önde baskı yaparak topu kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde bu stratejiyi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın en önemli hedeflerinden biri, oyun hızını artırmak olacak.
Oyunculara i̇lk mesaj: Daha tempolu oynamalıyız
Jose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı ilk görüşmede net bir mesaj verdi:
“Eğer kazanmak ve güçlü bir takım olmak istiyorsak, daha tempolu oynamalıyız.”
Tecrübeli teknik adamın bu sözleri, yeni sezon öncesi takımın nasıl bir oyun anlayışı benimseyeceğinin de işareti oldu.
Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanı
Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da hız kazanacak. Taraftarlar, yeni sezonda yapılacak transferleri ve takımın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Sarı-lacivertli ekip, Mourinho yönetiminde yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.