https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/erdogan-g7-liderler-zirvesine-katildi-abd-baskani-biden-ile-bir-araya-geldi-1084866967.html

Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile sohbet etti

Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile sohbet etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Papa Franciscus'un... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T21:12+0300

2024-06-14T21:12+0300

2024-06-14T22:27+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/bidenden-italyadaki-g7-zirvesi-sirasinda-tuhaf-hareket-meloni-pesinden-gitmek-zorunda-kaldi-1084842612.html

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