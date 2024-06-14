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Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile sohbet etti
Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Papa Franciscus'un... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T21:12+0300
2024-06-14T22:27+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı. Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.
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türkiye, recep tayyip erdoğan, abd, abd, joe biden, emmanuel macron, hindistan
türkiye, recep tayyip erdoğan, abd, abd, joe biden, emmanuel macron, hindistan

Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katıldı: ABD Başkanı Biden ile sohbet etti

21:12 14.06.2024 (güncellendi: 22:27 14.06.2024)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'ne katılan liderlerle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Papa Franciscus'un aralarında bulunduğu liderlerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
© İHAOturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Ürdün Kralı II. Abdullah, solunda ABD Başkanı Joe Biden yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
Oturumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Ürdün Kralı II. Abdullah, solunda ABD Başkanı Joe Biden yer aldı.
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü konuştu.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
© İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, oturum öncesinde Erdoğan'ın yanına geldi. İki lider bir süre sohbet etti.
© İHAErdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
© İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir süre ayaküstü görüştü.
© İHAErdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
© İHAErdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
1/2
© İHA
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
2/2
© İHA
Erdoğan, oturum başlamadan önce Biden, Kral II. Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile sohbet etti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile el ele poz verdi.
© İHA

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile ayaküstü konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve BAE Devlet Başkanı Nahyan ile el ele poz veren Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile ayaküstü konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve BAE Devlet Başkanı Nahyan ile el ele poz veren Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile ayaküstü konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve BAE Devlet Başkanı Nahyan ile el ele poz veren Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumunda bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumunda bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumunda bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
1/2
© İHA

Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile ayaküstü konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve BAE Devlet Başkanı Nahyan ile el ele poz veren Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.

2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zekâ ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumunda bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.
Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nahyan ile de ayaküstü konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yan yana bulunduğu ABD Başkanı Biden ile oturum sırasında da sohbet etti.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
© İHA
Erdoğan ayrıca, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ayaküstü görüşmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Fotoğraf çekimine, ABD Başkanı Joe Biden, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michell'in de aralarında olduğu çok sayıda lider katıldı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
1/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
2/2
© İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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