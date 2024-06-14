https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/disisleri-bakani-fidan-isvicredeki-ukrayna-konulu-zirveye-katilacak-1084853202.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılacak
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsviçre'de yarın başlayacak olan Ukrayna konulu zirveye katılacağı ve burada Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışmaya adil ve kalıcı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T15:22+0300
2024-06-14T15:22+0300
2024-06-14T15:22+0300
ukrayna krizi
hakan fidan
isviçre
ukrayna
karadeniz tahıl koridoru
kitle imha silahları
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacağı dile getirildi.Toplantının açılış oturumunda hitap etmesi beklenen Fidan, çatışmaların bölgesel ve küresel düzeydeki sonuçlarının derinleştiğini dile getireceği aktarıldı.Bakan Fidan'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu da anlatacağı belirtildi.Tüm tarafların katıldığı bir toplantının sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacağı ifade edildi.Bakan Fidan'ın tüm bunlara ek olarak Türkiye'nin çatışmanın diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını dile getireceği, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacağı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/putin-bricse-ilgi-duyan-ulkelerin-sayisi-giderek-artiyor-1084846501.html
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hakan fidan, isviçre, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, kitle imha silahları
hakan fidan, isviçre, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, kitle imha silahları
Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsviçre'de yarın başlayacak olan Ukrayna konulu zirveye katılacağı ve burada Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışmaya adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası çabalara elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu belirteceği belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacağı dile getirildi.
Toplantının açılış oturumunda hitap etmesi beklenen Fidan, çatışmaların bölgesel ve küresel düzeydeki sonuçlarının derinleştiğini dile getireceği aktarıldı.
Bakan Fidan'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu da anlatacağı belirtildi.
Tüm tarafların katıldığı bir toplantının sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacağı ifade edildi.
Bakan Fidan'ın tüm bunlara ek olarak Türkiye'nin çatışmanın diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını dile getireceği, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacağı aktarıldı.