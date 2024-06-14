https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/disisleri-bakani-fidan-isvicredeki-ukrayna-konulu-zirveye-katilacak-1084853202.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna konulu zirveye katılacak

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İsviçre'de yarın başlayacak olan Ukrayna konulu zirveye katılacağı ve burada Türkiye'nin Ukrayna'daki çatışmaya adil ve kalıcı... 14.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-14T15:22+0300

2024-06-14T15:22+0300

2024-06-14T15:22+0300

ukrayna krizi

hakan fidan

isviçre

ukrayna

karadeniz tahıl koridoru

kitle imha silahları

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna konulu zirveye katılacağı dile getirildi.Toplantının açılış oturumunda hitap etmesi beklenen Fidan, çatışmaların bölgesel ve küresel düzeydeki sonuçlarının derinleştiğini dile getireceği aktarıldı.Bakan Fidan'ın Rusya-Ukrayna çatışmasının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu da anlatacağı belirtildi.Tüm tarafların katıldığı bir toplantının sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacağı ifade edildi.Bakan Fidan'ın tüm bunlara ek olarak Türkiye'nin çatışmanın diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını dile getireceği, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacağı aktarıldı.

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hakan fidan, isviçre, ukrayna, karadeniz tahıl koridoru, kitle imha silahları