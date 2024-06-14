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Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı: Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak
Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı: Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, enerji sektöründeki öncelikli iş birliği alanlarını görüşmek üzere, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 14.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-14T09:31+0300
2024-06-14T09:31+0300
politika
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Ziyaret kapsamında Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arşba ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla buluştu.2016'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına yapılan anıta çelenk bırakılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy, ziyaret programlarının, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının yerinde takibini sağlamak amacıyla başladığını dile getirdi.Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2025'te devreye alınması için büyük gayretle çaba sarf edildiğini belirten Zavalnıy, "Akkuyu NGS dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacaktır çünkü bu santral için çok özel bir tasarım yapıldı" ifadesini kullandı.Zavalnıy, ziyaretlerinin ikinci aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştükleri bilgisini paylaşarak iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.Mevcut ilişkilerin üst seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade eden Zavalnıy, "Çok fazla konuyu görüşme fırsatımız oldu. Türkiye'de bir doğal gaz hub’ının oluşturulması, görüşülen konulardan biri. Faaliyette olan TürkAkım boru hattı üzerinden 13 milyar metreküp doğal gaz aktarımı yapılıyor. Avrupa ülkelerinin bizim gazımıza ilgisinin giderek artmakta olduğunu dikkate aldığımızda Türkiye bu iş birliğinde menfaati doğrultusunda rol üstlenecektir ve her iki ülkenin ihtiyaçlarını karşılamış olacaktır” diye konuştu.Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy, Türkiye ve Rusya arasında gelecek yıllarda iş birliği yapılabilecek konular arasında hidroelektrik üretimdeki ekipmanların yenilenmesi ve modernizasyonu, kömür yataklarının olduğu bölgelerde kömür kaynaklı enerji üretimi, güneş enerjisi üretimi ve rezervlerin araştırılması gibi konular olduğunu aktararak "Dolayısıyla burada imkanlarımızı, olanaklarımızı birleştirerek belki Yakın Doğu, belki Afrika ülkelerine ve piyasalarına birlikte çıkabileceğimiz bir takım ürünlerin üretimine de geçebiliriz" dedi.TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Arşba da ziyaretleri kapsamında Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile de görüştüklerini aktararak ilişkilerin üst seviyeye taşınması amacıyla iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin daha sık ve düzenli şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da özen göstereceğini söyledi.
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pavel zavalnıy, aleksei v. yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, türkiye, enerji, akkuyu
pavel zavalnıy, aleksei v. yerhov, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, türkiye, enerji, akkuyu

Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı: Akkuyu dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacak

09:31 14.06.2024
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2024
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Federasyonu Devlet Duması heyeti, enerji sektöründeki öncelikli iş birliği alanlarını görüşmek üzere, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Ziyaret kapsamında Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy ve TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Otari Arşba ile Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nde basın mensuplarıyla buluştu.
2016'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un anısına yapılan anıta çelenk bırakılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy, ziyaret programlarının, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasının yerinde takibini sağlamak amacıyla başladığını dile getirdi.
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin 2025'te devreye alınması için büyük gayretle çaba sarf edildiğini belirten Zavalnıy, "Akkuyu NGS dünyanın en güzel ve en verimli nükleer tesisi olacaktır çünkü bu santral için çok özel bir tasarım yapıldı" ifadesini kullandı.
Zavalnıy, ziyaretlerinin ikinci aşamasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüştükleri bilgisini paylaşarak iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği konularını ele aldıklarını söyledi.
Mevcut ilişkilerin üst seviyeye taşınmasının hedeflendiğini ifade eden Zavalnıy, "Çok fazla konuyu görüşme fırsatımız oldu. Türkiye'de bir doğal gaz hub’ının oluşturulması, görüşülen konulardan biri. Faaliyette olan TürkAkım boru hattı üzerinden 13 milyar metreküp doğal gaz aktarımı yapılıyor. Avrupa ülkelerinin bizim gazımıza ilgisinin giderek artmakta olduğunu dikkate aldığımızda Türkiye bu iş birliğinde menfaati doğrultusunda rol üstlenecektir ve her iki ülkenin ihtiyaçlarını karşılamış olacaktır” diye konuştu.
Devlet Duması Enerji Komitesi Başkanı Zavalnıy, Türkiye ve Rusya arasında gelecek yıllarda iş birliği yapılabilecek konular arasında hidroelektrik üretimdeki ekipmanların yenilenmesi ve modernizasyonu, kömür yataklarının olduğu bölgelerde kömür kaynaklı enerji üretimi, güneş enerjisi üretimi ve rezervlerin araştırılması gibi konular olduğunu aktararak "Dolayısıyla burada imkanlarımızı, olanaklarımızı birleştirerek belki Yakın Doğu, belki Afrika ülkelerine ve piyasalarına birlikte çıkabileceğimiz bir takım ürünlerin üretimine de geçebiliriz" dedi.
TBMM ile İlişkiler Parlamenter Grubu Koordinatörü Arşba da ziyaretleri kapsamında Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile de görüştüklerini aktararak ilişkilerin üst seviyeye taşınması amacıyla iki ülke arasında yapılacak görüşmelerin daha sık ve düzenli şekilde yürütülmesi için her iki tarafın da özen göstereceğini söyledi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
EKONOMİ
Rusya Devlet Duması heyetinden Akkuyu NGS'ye ziyaret
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